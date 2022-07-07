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Нерухомості для оренди стало більше: де вигідно знайти приміщення для бізнесу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 15:23
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Ринок оренди комерційної нерухомості ожив, при цьому ціни відрізняються, і орендувати вигідно не все
Скільки коштує оренда комерційної нерухомості
Скільки коштує оренда комерційної нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червні орендувати комерційну нерухомість стало простіше, оскільки ринок оживився після кризи через повномасштабний напад РФ на Україну. Багато пропозицій дають орендодавці, так само багато відгуків є і від орендарів.

Аналітики "OLX Нерухомість" розповіли, де пропозицій зараз найбільше, які саме приміщення орендувати найвигідніше і скільки за це треба сплатити.

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Де і яких приміщень найбільше

Лідерами серед кількості пропозицій від орендодавців є Київщина, Дніпропетровщина і Львівщина. Станом на червень у цих регіонах було 20 860, 5 447 і 4 637 оголошень відповідно. Замикає десятку областей з найбільшою кількістю оголошень Черкащина, де таких було 1 403.

Кількість комерційної нерухомості, що здається під оренду, побільшало в усіх регіонах. При цьому найрізноманітніший вибір – на Хмельниччині та Івано-Франківщині.

При цьому статистика показує, що люди найбільше відгукуються на пропозиції щодо оренди комерційної нерухомості у Львівській та Одеській області, а також Житомирській. Ще в березні через бойові дії активніші відгуки були на заході країни.

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"Якщо ви шукаєте офіс для свого бізнесу, то маєте найвищий шанс швидко знайти вигідний варіант, оскільки цей тип комерційної нерухомості протягом чотирьох місяців війни пропонували найчастіше. Так, кількість оголошень про оренду офісу до війни і зараз вдвічі перевищує кількість приміщень під магазин/салон", – зазначають експерти.

На скріншоті видно, яких пропозицій щодо оренди приміщень у червні стало більше:

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На яку нерухомість ціни найвигідніші

Згідно з даними найдорожчою є оренда ресторанів, кафе і барів. Загалом у червні на різні типи нерухомості по-різному змінилися ціни:

  • офісні приміщення: 3 772 грн – 6 400 грн (ціна за оренду з лютого по червень);
  • магазини/салони: 9 299 грн – 6 867 грн;
  • приміщення вільного призначення: 9 385 грн – 13 227 грн;
  • склади (ангари): 20 542 грн –11 878 грн;
  • окремі будівлі: 11 658 грн – 9 347 грн;
  • МАФи: 9 814 грн – 6 008 грн;
  • приміщення промислового призначення: 16 027 грн – 20 716 грн;
  • ресторани/кафе/бари: 38 878 грн – 37 236 грн;
  • СТО: 13 916 грн – 10 820 грн;
  • торговельні точки на ринку: 5 339 грн – 6 563 грн.

Скільки коштує оренда будинку на літо

Раніше "Сьогодні" писали, що вибираючи місце для відпочинку всередині країни, люди керуються рівнем його безпеки та вартості оренди житла. Мова йде саме про літні будиночки за містом.

Цього року кількість пропозицій, наприклад, у Київській області, б'є всі рекорди. У травні-червні 2022 року оголошень про здачу в оренду заміської нерухомості на 88% більше за аналогічний період 2021 року – близько 5,5 тисяч.

Читайте у нашому матеріалі, скільки коштує оренда заміського будинку.

Ми розповідали також про те, коли орендодавець у Польщі може підняти суму плати за оренду житла, і чи можна від цього відмовитись та залишити стару ціну. Читайте також, що відбувається з ринком нерухомості в Бучі на Київщині та які ціни на житло виставляють забудовники.

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Святошинський Святошинський
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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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