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В Буче возобновили строительство жилья: сколько стоит квартира от застройщика

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 11:14
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Рассказываем, что происходит с рынком недвижимости в Буче Киевской области, и какие цены на жилье выставляют застройщики
Цены на квартиры в новостройках Бучи в основном выросли
Цены на квартиры в новостройках Бучи в основном выросли / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Во время войны на рынке недвижимости произошло много изменений. Особенно рынок пострадал в городах, которые потерпели и дальше потерпают от российской военной агрессии. Буча стала одной из них. После освобождения города от российских захватчиков люди начали возвращаться в город и постепенно восстанавливать его.

Свою работу начали и застройщики. В июле они уже не только продают квартиры, но и возобновили строительные работы. "Сегодня" по данным портала "ЛУН" рассказывают о ситуации с новостройками в Буче и ценах на жилье в них.

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Жилье продается и строится

Согласно данным портала, из 20 ЖК деятельность возобновили ровно половина застройщиков (строительство и продажи возобновили уже 6, только строительство – 1, а только продажи – 3 ЖК).

Относительно цен на квадратные метры ситуация отличается у всех ЖК в зависимости от количества комнат в квартире и ее площади. Стоимость однокомнатных квартир в новостройках Бучи такова:

  • в одном из ЖК 1 м кв. стоит 18 500 грн, квартира – от 555 тыс. грн (с начала июня она упала на 500 грн);
  • еще один застройщик предлагает 1 м кв. за 35 600 грн (однокомнатная квартира стоит минимум 1,25 млн грн и цена значительно выросла с июня). Такая стоимость есть еще в нескольких ЖК;
  • есть варианты и 25 000 грн за 1 м кв. В ЖК по таким ценам стоимость квартир с июня также возросла. Есть цены и от 29 000 до 30 000 грн за м кв.;
  • самый дорогой квадратный метр в однокомнатной квартире стоит 41 550 грн (квартира – от 1,88 млн грн).

Для двухкомнатных квартир застройщики выставили следующие цены:

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  • от 18 500 до 20 000 грн. за 1 м кв. (квартира стоит от 999 тыс. грн);
  • в нескольких ЖК цены 25 000 – 27 000 грн за 1 м кв. (стоимость жилья – около 2 млн грн);
  • также встречается стоимость в диапазоне 31 000 – 33 000 грн за 1 м кв.;
  • самые дорогие двухкомнатные квартиры продают за 42 200 грн за 1 м кв..

Лишь в нескольких ЖК в начале июля цены упали, в конце июня в большинстве они выросли.

Что касается трехкомнатных квартир, то во многих ЖК они проданы. Еще продающиеся имеют цены от 25 000 грн за 1 м кв. до 48 750 грн. В конце июня цены на трехкомнатные квартиры тоже выросли.

Что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче

Ранее "Сегодня" эксперт рассказал, что в нынешней ситуации на жилье в таких регионах вообще трудно найти покупателя.

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"Не будет сейчас покупателя хорошей ценой на такие объекты. Эти регионы вообще не будут сейчас рассматриваться как рынок, потому что в объекте недвижимости учитывается не только его состояние, но и инфраструктура, и безопасность, и возможность нормального проживания в регионе ", – рассказал нам президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрий Пита.

В настоящее время Ирпень и Буча находятся в процессе восстановления и сегодня не время продавать там свою квартиру, если вы хотите сделать это по достойной цене. И если нет каких-либо срочных потребностей в продаже, то не нужно этого делать, пока города восстанавливаются. Лучше подождать, пока рынок вернется.

Мы также рассказывали о том, что произойдет с первичным рынком жилья до сентября, и как упадут цены, и что сейчас лучше делать с недвижимостью в Украине.

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50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
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