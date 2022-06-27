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Получила долг по наследству, а банк подал в суд: что произошло с клиенткой ПриватБанка

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 11:01
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Рассказываем историю клиентки ПриватБанка, которая вынуждена из-за унаследованного долга иметь дело в суде
На что пожаловалась клиентка ПриватБанка
На что пожаловалась клиентка ПриватБанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иногда у клиентов разных банков возникают ситуации, когда они вынуждены длительное время разбираться с последствиями. Об одной из таких проблем рассказала клиентка ПриватБанка.

Свой отзыв об унаследованном долге и судебном деле она написала на специализированном сайте "Минфин".

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Что произошло

Как рассказала женщина, когда она вступала в наследство, то узнала о кредитной задолженности. В течение двух месяцев она пыталась узнать номер счета, на который нужно посылать деньги для погашения.

В конце концов, в конце января этого года она его получила. Женщина погасила долг в начале февраля и получила об этом справку. Но впоследствии оказалось, что банк подал иск в суд.

"С этого момента начался квест, как отозвать дело из суда во время военного положения. Заявление об отзыве дела из отделения ПриватБанка отправили в главный офис. После этого неоднократно звонила на горячую линию банка, и в юридический отдел, и отдел документооборота. Составили как минимум два обращения/заявления об отзыве дела из суда. Но никаких изменений. Дело до сих пор открыто в суде", – пожаловалась клиентка.

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Что ответили в банке

В пресс-службе ПриватБанка объяснили, что вопрос был ранее рассмотрен профильными сотрудниками, и после проверки клиентке позвонил специалист, чтобы предоставить информацию и рекомендации.

"С нашей стороны был сформирован и отправлен запрос в суд для отклонения иска, однако, к сожалению, ответа мы не получили. Советуем вам также обратиться в суд для уточнения информации", – отметили в банке.

ПриватБанк запускает новые сервисы

Как мы рассказывали раньше, ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием "Касса". Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.

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По сути "Касса" – это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что "Касса" это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять функции кассового аппарата:

  • продажа товаров;
  • оформление инкассации;
  • внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Кроме того, через онлайн-кабинет "Кассы" можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Мы также писали о том, что украинцы могут получить еще один вид помощи через ПриватБанк, и как клиентов банка массово атакуют мошенники.

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