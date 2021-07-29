Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 июля

Доллар и евро подешевели / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 29 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,86 грн;

1 евро – 31,70 грн;

1 злотый – 6,90 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар просел на пять копеек и опустился еще ниже отметки в 27 гривен. Теперь доллар оказался на минимуме с июня 2020 года, то есть за 13 месяцев.

В предыдущий банковский день "зеленый" упал на семь копеек. За неделю – с 22 по 29 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 38 копеек. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара – это ненадолго.

Курс евро снизился еще на восемь копеек после падения на три копейки днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

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Стоимость 10 российских рублей 29 июля практически не изменилась. А польский злотый подешевел на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 28 июля, доллар на межбанке подорожал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,92/26,94 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,73/31,75 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Доллар вышел на новый минимум – курс валют НБУ

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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