Доллар катится вниз: что повлияло на курс и надолго ли это

Доллар дешевеет / Фото: Сегодня

Доллар 28 июля после снижения по официальному курсу продолжил дешеветь на межбанке и опустился до 27,85-27,87 грн. Главными продавцами валюты выступают госпредприятия и аграрии, а покупатели слабы. Главным покупателем снова становится НБУ. При этом вскоре курс вернется к отметке в 27 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара 28 июля

Что влияет на курс доллара

Продажи валюты госкомпаниями.

Поведение нерезидентов.

Валютная политика НБУ.

Ситуация с коронавирусом и вакцинацией.

"Результат укрепления гривни – скорее ситуативные распродажи валюты госкомпаниями, чем новый тренд... Нерезиденты находятся в глубокой паузе, спроса по длинным бумагам не было. Минфин привлек всего 3 млрд гривен... Дальнейшее укрепление будут сдерживаться НБУ. Как только госкомпании закончат продажи – покупатели вернут курс доллара выше 27 гривен за доллар", – уверен эксперт.

По его словам, негативным фактором для гривни выступает постепенное ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине, но вакцинация дает шанс на более гладкое прохождение очередной волны.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен: