Українська
$ 26,91
31,78
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар катится вниз: что повлияло на курс и надолго ли это

28 июля 2021 12:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Излишки иностранной валюты на межбанке активно выкупает Национальный банк Украины

Доллар дешевеет

Доллар дешевеет / Фото: Сегодня

Доллар 28 июля после снижения по официальному курсу продолжил дешеветь на межбанке и опустился до 27,85-27,87 грн. Главными продавцами валюты выступают госпредприятия и аграрии, а покупатели слабы. Главным покупателем снова становится НБУ. При этом вскоре курс вернется к отметке в 27 грн/долл.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара 28 июля

Что влияет на курс доллара

  • Продажи валюты госкомпаниями.
  • Поведение нерезидентов.
  • Валютная политика НБУ.
  • Ситуация с коронавирусом и вакцинацией.

"Результат укрепления гривни – скорее ситуативные распродажи валюты госкомпаниями, чем новый тренд... Нерезиденты находятся в глубокой паузе, спроса по длинным бумагам не было. Минфин привлек всего 3 млрд гривен... Дальнейшее укрепление будут сдерживаться НБУ. Как только госкомпании закончат продажи – покупатели вернут курс доллара выше 27 гривен за доллар", – уверен эксперт.

По его словам, негативным фактором для гривни выступает постепенное ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине, но вакцинация дает шанс на более гладкое прохождение очередной волны.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Межбанк занервничал из-за НБУ. Что будет с курсом доллара
Межбанк занервничал из-за НБУ. Что будет с курсом доллараФинансы
Доллар рухнул, евро обвалился до минимума за год – официальный курс
Доллар рухнул, евро обвалился до минимума за год – официальный курсФинансы
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Все зависит от НБУ. Доллар на межбанке вошел в режим ожидания
Все зависит от НБУ. Доллар на межбанке вошел в режим ожиданияФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять