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В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме: как себя обезопасить

28 июля 2021 15:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В НБУ дали несколько советов, как распознать мошенничество

/ Фото: НБУ

В Украине мошенники с помощью сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ, собирают данные пользователей. Чтобы себя обезопасить, нужно обращать внимание на домен (должен быть gov.ua).

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О случае выявления подобного мошеннического сайта рассказали в НБУ.

Злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовом номере телефона. Сейчас уже этот сайт заблокирован.

Как рассказали в НБУ, система BankID и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.

"Для предупреждения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети Интернет, которые принадлежат НБУ, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua", – рассказали в НБУ.

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Также напомним, в Сети появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов ПриватБанка. Злоумышленники зарегистрировали сайт p-invest.site с логотипом и айдентикой финучреждения. Украинцам пообещали 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

Напомним, ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше трех и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":

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