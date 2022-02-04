Плана отступления нет? Что будет с украинцами, если Путин перекроет транзит газа

Рассказываем, как будет работать украинская ГТС в случае прекращения транзита российского газа

Що буде з українською ГТС? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если Россия вдруг прекратит транзит своего газа через Украину, наша ГТС будет сразу же переориентирована.

Об этом заявили представители "Оператора ГТС" в комментарии агентству "УНИАН".

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Отмечается, что система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев.

Если возникнет угроза бесперебойной поставки голубого топлива бытовым потребителям, государство будет руководствоваться национальным планом действий, утвержденным Минэнерго.

Ведомство имеет право применять даже нерыночные меры, если ситуация будет крайне критичной.

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Также в компании заверили, что в случае масштабного отключения интернета и связи работа газотранспортной системы никак не пострадает, ведь технологическая связь Оператора ГТС полностью отделена от сети Интернет.

"Для удовлетворения потребностей украинских потребителей "Оператору ГТС Украины" придется запустить нашу систему в реверсном режиме, как это уже делали в 2009-м., то есть поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток", – заявили в компании.

Что будет с ГТС в случае вторжения?

Бывший министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в случае широкомасштабного вторжения в РФ ситуация в энергетике будет становиться все хуже.

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По мнению эксперта, в определенных точках системы могут возникнуть серьезные проблемы обеспечения населения газом и теплоснабжением.

Чтобы такие прогнозы не оправдались, нужно уделить много внимания режимам работы газотранспортной системы и подумать над замещением газа электрической энергией.

"Сегодня" также писали, сколько газа Украина может добыть самостоятельно, и рассказывали, сколько объемов транзита законтрактовал "Газпром".