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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Плану відступу немає? Що буде з українцями, якщо Путін перекриє транзит газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 13:31
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Розповідаємо, як працюватиме українська ГТС у разі припинення транзиту російського газу
Что будет с украинской ГТС?
Что будет с украинской ГТС? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо Росія раптом припинить транзит свого газу через Україну, наша ГТС буде одразу ж переорієнтована.

Про це заявили представники "Оператора ГТС" в коментарі агентству "УНІАН".

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Зазначається, що систему буде переорієнтовано на забезпечення першочергових потреб українців.

Якщо виникне загроза безперебійного постачання блакитного палива побутовим споживачам, держава керуватиметься національним планом дій, затвердженим Міненерго.

Відомство має право застосовувати навіть неринкові заходи, якщо ситуація буде вкрай критичною.

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Також у компанії запевнили, що у разі масштабного відключення інтернету та зв’язку робота газотранспортної системи ніяк не постраждає, адже технологічний зв’язок "Оператора ГТС" повністю відділений від мережі Інтернет.

"Для задоволення потреб українських споживачів "Оператору ГТС України" доведеться запустити нашу систему в реверсному режимі, як це вже робили у 2009-му. Тобто підіймати газ із західних сховищ і транспортувати його на схід", – заявили у компанії.

Що буде з ГТС у разі вторгнення?

Колишній міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що у разі широкомасштабного вторгнення РФ ситуація в енергетиці ставатиме дедалі гіршою.

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На думку експерта, у певних точках системи можуть виникнути серйозні проблеми забезпеченням населення газом і теплопостачанням.

Щоб такі прогнози не виправдалися, потрібно багато уваги приділити режимам роботи газотранспортної системи й подумати над заміщенням газу електричною енергією.

"Сьогодні" також писали, скільки газу Україна може видобути самостійно, та розповідали, скільки обсягів транзиту законтрактував "Газпром".

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