Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пенсии, МВФ и проблемы с дешевой ипотекой. Марченко отчитался о главном в госфинансах

6 апреля, 09:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Таможня готовится к проверкам на полиграфе, а в ПФУ считают дефицит

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом и занимается обновлением таможни, бюджет страны позволяет избежать проблем с соцвыплатами, а вот с доступной ипотекой под 7% не все гладко.

Реклама

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Утра с Украиной". Мы собрали его главные заявления:

  • На таможне проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах – привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе. Кроме того, планируют внедрить новые IT-системы для противодействия коррупции, а также ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров.
  • Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца. После этого Киев для получения транша должен будет выполнить "домашнюю работу".

Читайте также: Марченко о переговорах с МВФ: Видим свет в конце тоннеля

  • Соцвыплаты и пенсии будут выплачены даже без транша МВФ. Этому способствует перевыполнение госбюджета на 10 млрд грн.

"Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований [для невыплат] и не будет", – сказал Марченко.

  • Курс гривни до конца года будет "плюс-минус стабильным".
  • Ипотека под 7% расширяется слишком медленно.

"Есть определенные нюансы вхождения [банков] в систему. Но не все банки дают [кредиты] под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос... Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу", – заявил министр.

  • Дефицит Пенсионного фонда будут покрывать за счет перевыполнения плана доходов от ЕСВ. Накопительная пенсионная система разрабатывается – законопроекты уже в Раде, но все еще продолжается поиск бюджетных компенсаторов.

Напомним, в конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет таможня Украина Пенсионный фонд соцвыплаты НАБУ курс гривни МВФ Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончиласьЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почему
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почемуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять