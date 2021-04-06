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Пенсії, МВФ і проблеми з дешевою іпотекою. Марченко відзвітував про головне у держфінансах

6 квітня, 09:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Митниця готується до перевірок на поліграфі, а в ПФУ рахують дефіцит

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом і займається оновленням митниці, бюджет країни дозволяє уникнути проблем з соцвиплатами, а ось з доступною іпотекою під 7% не все гаразд.

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Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Ранку з Україною". Ми зібрали його головні заяви:

  • На митниці триває масове тестування на сумлінність. У планах – залучення до цього процесу НАБУ для перевірки митників на поліграфі. Крім того, планують впровадити нові IT-системи для протидії корупції, а також ввести автоматизований зелений коридор для переміщення товарів.
  • Україна та МВФ досягнуть домовленостей в найближчі два місяці. Після цього Київ для отримання траншу муситиме виконати "домашню роботу".

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  • Соцвиплати та пенсії будуть виплачені навіть без траншу МВФ. Цьому сприяє перевиконання держбюджету на 10 млрд грн.

"Всі питання соціальних виплат, пенсій, були забезпечені. До кінця року немає жодних підстав [для невиплат] і не буде", – сказав Марченко.

  • Курс гривні до кінця року буде "плюс-мінус стабільним".
  • Іпотека під 7% розширюється занадто повільно.

"Є певні нюанси входження [банків] в систему. Але не всі банки дають [кредити] під первинний ринок і не все житло підходить, деякі також збільшують перший внесок... Сказати, що темп програми нас влаштовує, я не можу", – заявив міністр.

  • Дефіцит Пенсійного фонду покриватимуть завдяки перевиконанню плану доходів від ЄСВ. Накопичувальна пенсійна система розробляється – законопроєкти вже в Раді, але все ще триває пошук бюджетних компенсаторів.

Нагадаємо, наприкінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

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бюджет митниця Украина Пенсійний фонд соцвиплати НАБУ курс гривні МВФ Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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