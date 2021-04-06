Пенсії, МВФ і проблеми з дешевою іпотекою. Марченко відзвітував про головне у держфінансах

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом і займається оновленням митниці, бюджет країни дозволяє уникнути проблем з соцвиплатами, а ось з доступною іпотекою під 7% не все гаразд.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Ранку з Україною". Ми зібрали його головні заяви:
- На митниці триває масове тестування на сумлінність. У планах – залучення до цього процесу НАБУ для перевірки митників на поліграфі. Крім того, планують впровадити нові IT-системи для протидії корупції, а також ввести автоматизований зелений коридор для переміщення товарів.
- Україна та МВФ досягнуть домовленостей в найближчі два місяці. Після цього Київ для отримання траншу муситиме виконати "домашню роботу".
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- Соцвиплати та пенсії будуть виплачені навіть без траншу МВФ. Цьому сприяє перевиконання держбюджету на 10 млрд грн.
"Всі питання соціальних виплат, пенсій, були забезпечені. До кінця року немає жодних підстав [для невиплат] і не буде", – сказав Марченко.
- Курс гривні до кінця року буде "плюс-мінус стабільним".
- Іпотека під 7% розширюється занадто повільно.
"Є певні нюанси входження [банків] в систему. Але не всі банки дають [кредити] під первинний ринок і не все житло підходить, деякі також збільшують перший внесок... Сказати, що темп програми нас влаштовує, я не можу", – заявив міністр.
- Дефіцит Пенсійного фонду покриватимуть завдяки перевиконанню плану доходів від ЄСВ. Накопичувальна пенсійна система розробляється – законопроєкти вже в Раді, але все ще триває пошук бюджетних компенсаторів.
Нагадаємо, наприкінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.
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