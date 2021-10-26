В Украину заходит российский бренд бытовой техники. Когда откроют первый магазин

Компания уже запустила на территории Украины онлайн-магазин премиальной техники для дома

Российский бренд планирует открыть первый магазин уже 5 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из киевских торговых центров в декабре 2021 года появится первый магазин российской компании BORK. Она производит бытовую технику премиум-сегмента.

Об этом говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании UTG.

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Российский бренд планирует открыть первый магазин уже 5 декабря. Кроме того, компания планирует запустить на территории Украины онлайн-магазин, а также открыть еще несколько офлайн представительств.

Отметим, что сайт украинского интернет-магазина уже работает, на нем разместили бытовую технику премиум-сегмента, которую производит компания.

/ Фото: скриншот

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В интернет-магазине BORK цены на чайники стартуют от 3200 гривен, на обогреватели – от 4 до 7 тысяч гривен, а на пылесосы – от 9 до 23 тысяч гривен. А, например, угольный гриль стоит около 115 тысяч..

Отметим, что в 2021 году в Германии зарегистрировали бренд BORK. Но, инвестором и инициатором создания ТМ выступила российская компания "Технопарк". Для создания своих товаров компания привлекает международных дизайнеров из Швейцарии, Японии, Кореи и других стран.

Скандал с ТМ Yaro

Недавно в Украине вспыхнул скандал с ТМ Yaro. Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.

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Пользователи Сети возмутились такой фотографией и начали оставлять комментарии о недопустимости таких снимков. Под одним из таких комментариев Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил Сеть.У

Активисты отреагировали на эту ситуацию и призвали магазины и другие бренды прекратить сотрудничество с брендом Приваловой.

На следующий день стало известно, что Rozetka прекратила продавать продукцию Приваловой. Вслед за интернет-магазином от продукции Yaro отказались супермаркеты "Сильпо" и сеть кофеен "Idealist".

Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.

А также рассказывали о том, что украинский бизнес нашел "золотую жилу" в обычных селах.