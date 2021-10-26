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В Україну заходить російський бренд побутової техніки. Коли відкриють перший магазин

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 жовтня, 10:34
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Компанія вже запустила на території України онлайн-магазин преміальної техніки для дому
Російський бренд планує відкрити перший магазин вже 5 грудня
Російський бренд планує відкрити перший магазин вже 5 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному із київських торгових центрів у грудні 2021 року з'явиться перший магазин російської компанії BORK. Вона виготовляє побутову техніку преміум-сегменту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті консалтингової компанії UTG.

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Російський бренд планує відкрити перший магазин уже 5 грудня. Крім того компанія планує запустити на території України онлайн-магазин, а також відкрити ще кілька офлайн представництв.

Зазначимо, що сайт українського інтернет-магазину вже працює, на ньому розмістили побутову техніку преміум-сегменту, яку виготовляє компанія.

/ Фото: скріншот

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В інтернет-магазині BORK ціни на чайники стартують від 3200 гривень, на обігрівачі від 4 до 7 тисяч гривень, а на пилососи від 9 до 23 тисяч гривень. А, наприклад, вугільний гриль коштує близько 115 тисяч.

Зазначимо, що у 2021 році в Німеччині зареєстрували бренд BORK. Але інвестором та ініціатором створення ТМ виступила російська компанія "Технопарк". Для створення своїх товарів компанія залучає міжнародних дизайнерів із Швейцарії, Японії, Кореї та інших країн.

Скандал із ТМ Yaro

Нещодавно в Україні спалахнув скандал із ТМ Yaro. Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони стоять на тлі будівлі Кремля в Москві.

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Користувачі Мережі обурилися такою фотографією та почали залишати коментарі щодо неприпустимості таких знімків. Під одним із таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.

Активісти відреагували на цю ситуацію та закликали магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.

Наступного дня стало відомо, що Rozetka перестала продавати продукцію Привалової. Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовилися супермаркети "Сільпо" та мережа кав'ярень "Idealist".

Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбиралися у основних інструментах.

А також розповідали про те, що український бізнес знайшов "золоту жилу" у звичайних селах.

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