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ДТП поїзда і вантажівки біля Решетилівки: в "Укрзалізниці" відзвітували про кінець ремонту

1 серпня 2021 9:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Після того, як на регульованому переїзді вантажний трейлер зіткнувся з поїздом, запізнювалась низка поїздів

Аварія поїзда і вантажівки біля Решетилівки. Колаж: "Сьогодні"

Аварія поїзда і вантажівки біля Решетилівки. Колаж: "Сьогодні"

Біля станції Решетилівка (Полтавська область), де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера, "Укрзалізнция" завершила робітні роботи.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Тепер все поїзда по ділянці слідують за графіком.

Через ДТП, яке сталося 30 липня біля станції Решетилівка, госпіталізували робітницю "Укрзалізниці".

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Через аварію спізнювалися такі поїзди:

  • №85 Новоолексіївка – Львів;
  • №138 Хмельницький – Лисичанськ;
  • №46 Лисичанськ – Ужгород;
  • №70 Львів – Маріуполь.
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Також раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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