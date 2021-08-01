ДТП поїзда і вантажівки біля Решетилівки: в "Укрзалізниці" відзвітували про кінець ремонту

Аварія поїзда і вантажівки біля Решетилівки. Колаж: "Сьогодні"
Біля станції Решетилівка (Полтавська область), де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера, "Укрзалізнция" завершила робітні роботи.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Тепер все поїзда по ділянці слідують за графіком.
Через ДТП, яке сталося 30 липня біля станції Решетилівка, госпіталізували робітницю "Укрзалізниці".
Через аварію спізнювалися такі поїзди:
- №85 Новоолексіївка – Львів;
- №138 Хмельницький – Лисичанськ;
- №46 Лисичанськ – Ужгород;
- №70 Львів – Маріуполь.
Також раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.
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