ДТП поезда и грузовика у Решетиловки: в "Укрзализныце" отчитались о конце ремонта

Авария поезда и грузовика у Решетиловки. Коллаж: "Сегодня"
Возле станции Решетиловка (Полтавская область), где на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера, "Укрзализнцыя" завершила работные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Теперь все поезда по участку следуют по графику.
Из-за ДТП, которое произошло 30 июля возле станции Решетиловка, госпитализировали работницу "Укрзализныци".
Из-за аварии опаздывали такие поезда:
- №85 Новоалексеевка – Львов;
- №138 Хмельницкий – Лисичанск;
- №46 Лисичанск – Ужгород;
- №70 Львов – Мариуполь.
Также ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.
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