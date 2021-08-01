ДТП поезда и грузовика у Решетиловки: в "Укрзализныце" отчитались о конце ремонта

После того, как на регулируемом переезде грузовой трейлер столкнулся с поездом, опаздывал целый ряд поездов

Авария поезда и грузовика у Решетиловки. Коллаж: "Сегодня"

Возле станции Решетиловка (Полтавская область), где на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера, "Укрзализнцыя" завершила работные работы.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Теперь все поезда по участку следуют по графику.

Из-за ДТП, которое произошло 30 июля возле станции Решетиловка, госпитализировали работницу "Укрзализныци".

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Из-за аварии опаздывали такие поезда:

№85 Новоалексеевка – Львов;

№138 Хмельницкий – Лисичанск;

№46 Лисичанск – Ужгород;

№70 Львов – Мариуполь.

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Также ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности