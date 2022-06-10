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Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 13:40
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Експерт назвав головні проблемні фактори, які руйнують ринок нерухомості
Українців чекає дефіцит готового житла
Українців чекає дефіцит готового житла / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

2023 року Україна матиме проблему із дефіцитом готового житла, який утворюється завдяки кільком факторам.

Такий прогноз дав співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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Серед основних факторів експерт назвав:

  • зупинку багатьох будівництв;
  • велику кількість знищених будинків;
  • міграційні процеси;
  • зростання вартості будівельних матеріалів;
  • дефіцит робочої сили.

Семенцов вважає, що дефіцит буде досить суттєвим.

Як змінить ринок нова облікова ставка НБУ

На початку червня Національний банк України підвищив облікову ставку з 10 до 25%, чим викликав невдоволення експертів ринку нерухомості.

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На думку Семенцова, такі кроки регулятора означають, що розвиток програм з кредитування зупиниться.

"Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, що будували переважно за залучені з продажів кошти, а й великі забудовники, в яких на стадії зведення перебуває кілька великих проєктів", – зазначив експерт.

Через сильне зростання ціни на будівельні матеріали очікується, що вартість 1 м кв. зросте також на 5-10%. Крім цього, ціна на нерухомість залежить від обсягів і складності будівництва.

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"Сьогодні" раніше писали, у яких країнах українці почали купувати житло найчастіше, і розповідали, скільки зараз коштує однокімнатна квартира у Києві.

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