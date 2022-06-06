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Жилье в новостройке Киева: сколько стоит однокомнатная квартира

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 16:01
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Рассказываем, по какой цене можно купить однокомнатную квартиру в новостройках в разных районах столицы
Сколько стоит однокомнатная квартира в новостройке Киева
Сколько стоит однокомнатная квартира в новостройке Киева / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны в Украине на рынке недвижимости произошло много изменений прежде всего из-за боевых действий и перемещения людей внутри страны. Выросли и цены на квартиры в новостройках.

"Сегодня" пересмотрели актуальные предложения на специальном сервисе ЛУН, и рассказывают, сколько в среднем сейчас стоит однокомнатная квартира в новостройке Киева.

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Жилье в Голосеевском и Печерском районах

В разных ЖК в Голосеевском районе средние цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 1,1-1,7 млн грн. Например, рядом со станцией метро "Теремки" один квадратный метр такого жилья будет стоить 33 000 – 42 000 грн.

Есть немного более дорогой вариант возле метро "Васильковская", где однокомнатные квартиры в новостройках продают уже от 1,74 млн грн. За квадратный метр здесь придется отдать 48 000 грн.

В Печерском районе большинство ЖК остановили продажи и строительства, а среди ведущих их и дальше установили цены от 3,36 млн до 9,75 млн грн за однокомнатную квартиру.

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К примеру, рядом с метро "Выдубичи" за один квадратный метр квартиры придется отдать 104 350 грн.

По чуть меньшей цене можно купить однокомнатную квартиру возле метро "Лыбидская", где стоимость 1 м кв. составляет от 78 550 до 87 850 грн.

Оболонский и Шевченковский районы

На начало июня есть несколько актуальных вариантов возле метро "Героев Днепра". Цены здесь составляют в среднем от 1,29 млн грн и 1,84 млн грн.

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Квадратный метр в однокомнатных квартирах в нескольких ЖК, ныне ведущих продажи, стоит от 28 000 грн и до 49 000 грн.

В Шевченковском районе цены также разные, средний промежуток цен здесь такой: от 1,7 млн до 2,93 млн грн. Рядом с метро "Лукьяновская" квадратный метр в однокомнатной квартире будет стоить от 60 000 до 80 000 грн.

Возле метро "Контрактовая площадь" стоимость колеблется от 75 150 грн до 79 050 грн.

В Святошинском и Соломянском районах цены примерно одинаковые. Однокомнатная квартира в новостройке здесь будет стоить от 1,3 до 1,7 млн грн.

Цены на квартиры в новостройках выросли

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Киеве стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 4,4%, если сравнивать с довоенным периодом – до 1410 долл./кв. м (41,6 тыс. грн). На территориях вокруг столицы жилье подорожало в среднем на 12,2% – до 765 долл./кв. м (22,5 тыс. грн).

Читайте в нашем материале о том, как изменились цены на квадратные метры в других городах Украины.

Также мы писали о том, что произойдет с стоимостью недвижимости в Украине в ближайшее время, и как выгодно снять жилье в сутки.

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