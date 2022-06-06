Житло у новобудові Києва: скільки коштує однокімнатна квартира

Розповідаємо, за яку ціну можна купити однокімнатну квартиру в новобудовах у різних районах столиці

Скільки коштує однокімнатна квартира у новобудові Києва / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни в Україні на ринку нерухомості сталося дуже багато змін передусім через бойові дії та переміщення людей всередині країни. Зросли і ціни на квартири в новобудовах.

"Сьогодні" переглянули актуальні пропозиції на спеціальному сервісі "ЛУН", і розповідають, скільки в середньому зараз коштує однокімнатна квартира в новобудові Києва.

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Житло у Голосіївському та Печерському районах

У різних ЖК у Голосіївському районі середні ціни на однокімнатні квартири коливаються в межах 1,1-1,7 млн грн. Наприклад, поруч зі станцією метро "Теремки" один квадратний метр такого житла коштуватиме 33 000 – 42 000 грн.

Є трохи дорожчий варіант біля метро "Васильківська", де однокімнатні квартири в новобудовах продають вже від 1,74 млн грн. За квадратний метр тут доведеться віддати 48 000 грн.

У Печерському районі більшість ЖК зупинили продажі і будівництва, а серед тих, які ведуть їх і далі, встановили ціни від 3,36 млн до 9,75 млн грн за однокімнатну квартиру.

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Наприклад, поруч із метро "Видубичі" за один квадратний метр квартири доведеться віддати 104 350 грн.

За трохи меншу ціну можна купити однокімнатну квартиру біля метро "Либідська", де вартість 1 м кв. складає від 78 550 до 87 850 грн.

Оболонський та Шевченківський райони

Станом на початок червня є кілька актуальних варіантів біля метро "Героїв Дніпра". Ціни тут становлять в середньому від 1,29 млн грн та 1,84 млн грн.

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Квадратний метр в однокімнатних квартирах у кількох ЖК, які нині ведуть продажі, коштує від 28 000 грн і до 49 000 грн.

У Шевченківському районі ціни також різні, середній проміжок цін тут такий: від 1,7 млн до 2,93 млн грн. Поруч із метро "Лук'янівська" квадратний метр в однокімнатній квартирі коштуватиме від 60 000 до 80 000 грн.

Біля метро "Контрактова площа" вартість коливається від 75 150 грн до 79 050 грн.

У Святошинському та Солом'янському районах ціни приблизно однакові. Однокімнатна квартира у новобудові тут коштуватиме від 1,3 до 1,7 млн грн.

Ціни на квартири в новобудовах зросли

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у Києві вартість квадратного метра в новобудові зросла на 4,4%, якщо порівнювати з довоєнним періодом – до 1410 дол./кв. м (41,6 тис. грн). На територіях довкола столиці житло подорожчало в середньому на 12,2% – до 765 дол./кв. м (22,5 тис. грн).

Читайте у нашому матеріалі про те, як змінилися ціни на квадратні метри в інших містах України.

Також ми писали про те, що станеться з вартістю нерухомості в Україні найближчим часом, і як вигідно винайняти житло на добу.