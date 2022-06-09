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Купить квартиру за границей: где украинцы чаще всего покупают жилье

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 12:42
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Рассказываем, сколько квартир купили украинцы в Польше
Украинцы активно покупают квартиры в Польше
Украинцы активно покупают квартиры в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украицы хотят купить жилье за границей, если представляется такая возможность. Похоже, что Польша — самый удобный для этого вариант, ведь из года в год количество наших граждан, инвестирующих в польский рынок жилья растет.

Об этом свидетельствуют данные сайта gethome.pl.

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Сколько квартир купили украинцы в Польше

Так, в 2021 году украинцы в Польше стали собственниками 4,4 квартир – на 52% больше, чем в 2020 году,

В 2021 году граждане Украины приобрели квартиры общей площадью 244,9 тыс. кв. м. То есть, в среднем, у одного украинца в Польше есть 55,4 кв. м. жилья.

Квартиры, владельцами которых являются украинцы, составляли около 42% от всех иностранцев, которые покупают жилье в Польше.

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Интересно, что в 2020 году доля граждан Украины в операциях, совершенных иностранцами, составила 39%, а в 2019 – менее 37%.

Лучший город

Варшава до сих пор остается самым популярным городом, где иностранцы чаще всего покупают квартиры. Например, в 2021 году они купили в столице Польши 2,5 тыс. квартир – на 49% больше, чем в 2020 году.

Предел в 1 тыс. квартир, купленных гражданами других стран, также был превышен в Кракове (1,1 квартир) и Вроцлаве (1054 квартиры).

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Зачем украинцам свое жилье в Польше?

Собственное жилье в Польше, дает человеку сразу несколько преимуществ:

  • это помогает в получении мультивизы;
  • это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);
  • это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

"Сегодня" уже рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, что в скором времени изменится для украинцев в соседней стране.

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