Другий рекорд за добу. Біткоїн подорожчав до 55 тисяч доларів

Біткоїн прискорив свій ріст до 7,5%, а ринкова капіталізація криптовалюти перевалила за 1 трлн доларів

Біткоїн продовжує бити всілякі рекорди – встановивши сьогодні позначку в 53 тисячі доларів, основна криптовалюта обновила свій історичний максимум і спершу дісталася до 54, а потім – до 55 тисяч.

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Про це свідчать дані онлайн-біржі Coindesk.

Близько 21:07 за київським часом вартість цієї цифрової валюти зросла до 55 521 тисячі доларів, що більше за 1,53 млрд гривень.

Також це на 4 тисячі більше, аніж вранці, і на 7,5% – аніж добу тому.

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Наразі курс біткоїну дещо спустився і тепер котирується на рівні 55 тисяч за один токен.

Як ми вже писали, на тлі зростання вартості ринкова капіталізація біткоїну перевищила 1 трлн доларів.

Нагадаємо, оголошення компанії Ілона Маска Tesla про те, що вона купила біткоїнів на 1,5 млрд доларів, викликало 20-відсоткове зростання криптовалюти того саого дня. Tesla також заявила, що хоче приймати біткоїни в якості форми оплати в найближчому майбутньому.

Однак сам Маск заявив, що не був причетний до закупівлі компанією біткоїнів на 1,5 млрд доларів і назвав покупку "безглуздою".

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