Інтимний переворот: як росіяни заробляють на прокладках

Після початку повномасштабної війни на території України з Росії пішла більшість відомих брендів. Вони перестали постачати свою продукцію, у такий спосіб припинивши спонсорування.
Величезного хайпу в соцмережах набула ситуація з дефіцитом товарів для інтимної гігієни, а особливо прокладок та тампонів. Інтернет вибухнув жартами щодо цієї теми, кількість мемів, безглуздих роликів з рукоділлям просто зашкалювали.
Ось один із прикладів, як власноруч виготовити прокладку з ватних спонжів та скотчу.
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Для когось така ситуація звучить абсурдно, а для когось — це спосіб непогано заробити. Так, у мережі зʼявляються фото, як чоловіки масово скуповують повні візки таких товарів. Потім на дефіцитній хвилі ці ж перекупники прокладки продають в кілька разів дорожче, попередньо створивши цей дефіцит в магазинах.
Так, наприклад, на Avito (аналог ОЛХ) звичайні прокладки фірми Always коштують удвічі дорожче.
Пропонують навіть багаторазові прокладки.
Російські ЗМІ пишуть також про те, що жителі Омська публікують на відповідних сайтах фото своїх прикрас, бажаючи обміняти їх на цукор та прокладки.
Товарів вистачить на кілька місяців
Однак, як повідомляє російське РБК, Мінпромторг оцінив запаси підгузків та жіночих прокладок у магазинах і переконаний, що їх вистачить на 3 місяці.
"Запасу предметів гігієни вистачить на три місяці, виробники закупили достатньо сировини, щоб уникнути дефіциту", — запевнили у міністерстві.
Немає прокладок — займіться спортом
Слідом за Росією дефіцит засобів для інтимної гігієни виник і в Білорусі. Проте премʼєр-міністр країни Роман Горовченко це заперечує та називає вигаданою проблемою. З-поміж іншого чиновник порадив жінкам займатися спортом. Про це пише користувач Twitter.
"Тріскотня про ці прокладки вже набила оскому. Займіться краще спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі, і прокладки не знадобляться!" — транслює він слова премʼєра.
Нагадаємо, що економіка Росії переживає неабиякий спад, західні санкції буквально руйнують її. Не оминуло це й валюту агресора: попри те, що влада РФ штучно підтримує рубль, на чорному ринку він вже фактично нічого не вартує, значно знецінившись.
Раніше ми розповідали, як росіяни торгують нижньою білизною з зображенням України та сірниками з українською символікою втридорога.