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Інтимний переворот: як росіяни заробляють на прокладках

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 16:01
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Тема дефіциту товарів для інтимної гігієни наробила чималого галасу в Росії
В Росії дефіцит товарів інтимної гігієни
В Росії дефіцит товарів інтимної гігієни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни на території України з Росії пішла більшість відомих брендів. Вони перестали постачати свою продукцію, у такий спосіб припинивши спонсорування.

Величезного хайпу в соцмережах набула ситуація з дефіцитом товарів для інтимної гігієни, а особливо прокладок та тампонів. Інтернет вибухнув жартами щодо цієї теми, кількість мемів, безглуздих роликів з рукоділлям просто зашкалювали.

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Ось один із прикладів, як власноруч виготовити прокладку з ватних спонжів та скотчу.

Для когось така ситуація звучить абсурдно, а для когось — це спосіб непогано заробити. Так, у мережі зʼявляються фото, як чоловіки масово скуповують повні візки таких товарів. Потім на дефіцитній хвилі ці ж перекупники прокладки продають в кілька разів дорожче, попередньо створивши цей дефіцит в магазинах.

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Так, наприклад, на Avito (аналог ОЛХ) звичайні прокладки фірми Always коштують удвічі дорожче.

Оголошення на Avito
Оголошення на Avito / Фото: скріншот

Чоловік скуповує прокладки
Чоловік скуповує прокладки / Фото: скріншот

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Пропонують навіть багаторазові прокладки.

Оголошення на Avito
Оголошення на Avito / Фото: скриншот

Російські ЗМІ пишуть також про те, що жителі Омська публікують на відповідних сайтах фото своїх прикрас, бажаючи обміняти їх на цукор та прокладки.

Інформація місцевих ЗМІ
Інформація місцевих ЗМІ / Фото: скріншот

Товарів вистачить на кілька місяців

Однак, як повідомляє російське РБК, Мінпромторг оцінив запаси підгузків та жіночих прокладок у магазинах і переконаний, що їх вистачить на 3 місяці.

"Запасу предметів гігієни вистачить на три місяці, виробники закупили достатньо сировини, щоб уникнути дефіциту", — запевнили у міністерстві.

Немає прокладок — займіться спортом

Слідом за Росією дефіцит засобів для інтимної гігієни виник і в Білорусі. Проте премʼєр-міністр країни Роман Горовченко це заперечує та називає вигаданою проблемою. З-поміж іншого чиновник порадив жінкам займатися спортом. Про це пише користувач Twitter.

"Тріскотня про ці прокладки вже набила оскому. Займіться краще спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі, і прокладки не знадобляться!" — транслює він слова премʼєра.

Нагадаємо, що економіка Росії переживає неабиякий спад, західні санкції буквально руйнують її. Не оминуло це й валюту агресора: попри те, що влада РФ штучно підтримує рубль, на чорному ринку він вже фактично нічого не вартує, значно знецінившись.

Раніше ми розповідали, як росіяни торгують нижньою білизною з зображенням України та сірниками з українською символікою втридорога.

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Renault Group Renault Group
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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
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Nestlé Nestlé
$502 млн
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Mars Mars
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