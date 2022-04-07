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Интимный переворот: как россияне зарабатывают на прокладках

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 16:01
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Тема дефицита товаров для интимной гигиены наделала большой шум в России
В России дефицит товаров интимной гигиены
В России дефицит товаров интимной гигиены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны на территории Украины из России ушло большинство известных брендов. Они перестали поставлять свою продукцию, прекратив таким образом спонсирование.

Огромный хайп в соцсетях приобрела ситуация с дефицитом товаров для интимной гигиены, а особенно прокладок и тампонов. Интернет взорвался шутками по поводу этой темы, количество мемов, бессмысленных роликов с рукоделием просто зашкаливали.

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Вот один из примеров, как собственноручно изготовить прокладку из ватных спонжей и скотча.

Для кого-то такая ситуация звучит абсурдно, а для кого-то это способ неплохо заработать. Да, в сети появляются фото, как мужчины массово скупают полные тележки таких товаров. Затем на дефицитной волне эти же перекупщики прокладки продают в несколько раз подороже, предварительно создав этот дефицит в магазинах.

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Так, например, на Avito (аналог ОЛХ) обычные прокладки фирмы Always стоят вдвое дороже.

Объявления на Avito
Объявления на Avito / Фото: скриншот

Мужчина скупает прокладки
Мужчина скупает прокладки / Фото: скриншот

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Предлагают даже многоразовые прокладки, стоимостью 5400 рублей (1836 грн орієнтовно).

Объявления на Avito
Объявления на Avito / Фото: скриншот

Российские СМИ пишут также, что жители Омска публикуют на соответствующих сайтах фото своих украшений, желая обменять их на сахар и прокладки.

Информация местных СМИ
Информация местных СМИ / Фото: скриншот

Товаров хватит на несколько месяцев

Однако, как сообщает российское РБК, Российский Минпромторг оценил запасы подгузников и женских прокладок в магазинах и убежден, что их хватит на 3 месяца.

"Запаса предметов гигиены хватит на три месяца, производители закупили достаточно сырья, чтобы избежать дефицита" , – заверили в министерстве.

Нет прокладок – займитесь спортом

Следом за Россией дефицит средств для интимной гигиены возник и в Беларуси. Однако премьер-министр страны Роман Горовченко это отрицает и называет вымышленной проблемой. Среди прочего чиновник посоветовал женщинам заниматься спортом. Об этом пишет пользователь Twitter.

"Трескотня об этих прокладках уже набила оскомину. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе, и прокладки не понадобятся!" — транслирует он слова премьера.

Напомним, что экономика России переживает незаурядный спад, западные санкции буквально разрушают ее. Не обошло это и валюту агрессора: несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись.

Раньше мы рассказывали, как россияне торгуют нижним бельем с изображением Украины и спичками с украинской символикой втридорога.

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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
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