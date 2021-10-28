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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар різко розвернувся – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
28 жовтня, 09:09
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 жовтня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 28 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,37 грн;
  • 1 євро – 30,65 грн;
  • 1 злотий – 6,63 грн;
  • 10 російських рублів – 3,76 грн.

Курс долара став нижчим на 5 копійок, а євро знизився в ціні на 3 копійки. Злотий та рублі подешевшали на 5 копійок.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

  • 25 жовтня долар подешевшав на 8 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,35/26,37 грн (купівля/продаж).
  • Євро також подешевшав на 8 копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,68/30,71 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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