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Чорний ринок продовжує дивувати? Що відбувається з курсом долара

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 08:49
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Розповідаємо, що відбувається з курсом долара на чорному ринку, і за скільки українці можуть купити валюту
Курс долара на чорному ринку
Курс долара на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку дуже відрізняється від офіційного. Українцям пропонують значно більші суми для обміну валют.

"Сьогодні" на основі даних з сайту "Курс України" розповідають, що відбувається на чорному ринку на початку травня.

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Станом на 19:00 4 травня середній курс продажу долара на чорному ринку становив 33,42 грн/дол, а курс купівлі – 33,09 грн/дол.

Мінімальний курс продажу коливається близько 33,20 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,80 грн/дол.

Нагадаємо, що Національний банк України з початку воєнного стану заморозив офіційний курс долара в Україні, і зараз він становит 29,25 грн/дол.

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Понад 90% готівкового обігу валюти забезпечує чорний ринок

Як розповів асоційований експерт в CASE Україна Євген Дубогриз Укрінформу, попит на готівкову валюту зростає в Україні, і його можна навіть назвати вищим, ніж минулого року. При цьому понад 90% готівкового обігу валюти продовжує забезпечувати чорний ринок.

Хоч у людей і падає рівень доходів, стимул міняти євро та долари є і буде.

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"Люди бачать, що в країні прискорюється інфляція, розуміють, що через війну з величезними проблемами стикається українська економіка. Тож починають "про всяк випадок" обмінювати залишки гривневих коштів на валюту. Плюс ще один момент – вкрай низькі ставки за банківськими депозитами. Зрозуміло, що людей, які хочуть зберегти гроші, поточні ставки – від 1 (чи й менше) до 6% не влаштовують. Тому економічні очікування інфляції, девальвації, загальна невизначеність і стимулюють українців купувати долар як засіб заощадження", – пояснив експерт.

Через війну в Україні банки запровадили кредитні канікули. Однак у цьому є й плюси, і мінуси. Детально про них "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Також читайте про головні помилки українців з грошима у Польщі.

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