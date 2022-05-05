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Черный рынок продолжает удивлять? Что происходит с курсом доллара

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 08:49
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара на черном рынке и за сколько украинцы могут купить валюту
Курс доллара на черном рынке
Курс доллара на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке очень отличается от официального. Украинцам предлагают гораздо большие суммы для обмена валют.

"Сегодня" на основе данных с сайта "Курс Украины" рассказывают, что происходит на черном рынке в начале мая.

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По состоянию на 19:00 4 мая средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,42 грн/долл, а курс покупки – 33,09 грн/долл.

Минимальный курс продажи колеблется около 33,20 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,80 грн/долл.

Напомним, что Национальный банк Украины с начала военного положения заморозил официальный курс доллара в Украине, и сейчас он составляет 29,25 грн/долл.

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Более 90% наличного обращения валюты обеспечивает черный рынок

Как рассказал ассоциированный эксперт в CASE Украина Евгений Дубогрыз Укринформу, спрос на наличную валюту растет в Украине, и его можно даже назвать выше, чем в прошлом году. При этом более 90% наличного обращения валюты продолжает обеспечивать чёрный рынок.

Хотя у людей и падает уровень доходов, стимул менять евро и доллары есть и будет.

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"Люди видят, что в стране ускоряется инфляция, понимают, что из-за войны с огромными проблемами сталкивается украинская экономика. Поэтому начинают "на всякий случай" обменивать остатки гривневых средств на валюту. Плюс еще один момент – крайне низкие ставки по банковским депозитам. Разумеется, что людей, желающих сохранить деньги, нынешние ставки – от 1 (или и меньше) до 6% не устраивают. Поэтому экономические ожидания инфляции, девальвации, общая неопределенность и стимулируют украинцев покупать доллар как средство сбережения", – пояснил эксперт.

Из-за войны в Украине банки ввели кредитные каникулы. Однако в этом есть и плюсы, и минусы. Подробно о них "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

Также читайте о главных ошибках украинцев с деньгами в Польше.

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