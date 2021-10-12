Угода України і ЄС про "відкрите небо" і умова США для сертифікації "Північного потоку – 2" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США назвали важливу умову для сертифікації газопроводу "Північний потік – 2", а Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо".

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка, 12 жовтня.

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Угода про "відкрите небо"

12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". З української сторони угоду підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС – глава дипломатії Жозеп Боррель і посол Словенії в Україні Томаш Менцін.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна досягла вагомого прогресу з часу 22 саміту. Угоду про спільний авіаційний простір вдалося підписати через 8 років.

Після підписання угоди в Україні повинні з'явитися нові лоукостер-авіалінії, а також підвищитися рівень розвитку туризму країни.

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Допомога Україні з газом

Євросоюз розглядає можливість використання українських газових сховищ для загального блага. Експерти розглядають можливості для достатнього забезпечення України газом.

Зараз обговорюють механізм збільшення можливості поставок газу від країн-членів ЄС, включаючи можливість реверсних потоків газу зі Словаччини.

Поновлення виробництва про скасування націоналізації ПриватБанку

Північний апеляційний суд відновив провадження за позовом екс-акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання націоналізації банку недійсною.

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Суд задовольнив апеляцію екс-глави ПриватБанку 11 жовтня на рішення суду попередньої інстанції про припинення провадження щодо визнання недійсними угод купівлі-продажу акцій фінансової установи, в результаті яких було націоналізовано ПриватБанк.

Заява США про "Північний потік – 2"

Як розповів старший радник Держдепу США Амос Хохштайн, газопровід "Північний потік – 2" повинен повністю відповідати вимогам Третього енергопакету ЄС для того, щоб бути сертифікованим.

"У регулятора Німеччині є чотири місяці. Цей період почався з 8 вересня і триватиме до 8 січня, але з можливістю продовження, щоб визначити відповідність", – сказав Хохштайн.

Потім у європейських агентств буде два місяці, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність, зазначив спікер. По завершенні цих процедур рішення повертається регулятору і він виносить остаточний вердикт про відповідність Третьому енергопакету.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися в тому, на що впливає російський газопровід "Північний потік – 2" і чи допоможе він Європі.