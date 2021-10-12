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Соглашение Украины и ЕС об "открытом небе" и условие США для сертификации "Северного потока – 2" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 октября, 19:00
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе
Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госдепартаменте США назвали важное условие для сертификации газопровода "Северный поток – 2", а Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе".

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 12 октября.

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Соглашение об "открытом небе"

12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС – глава дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина достигла весомого прогресса со времени 22 саммита. Соглашение о совместном авиационном пространстве удалось подписать спустя 8 лет.

После подписания соглашения в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также повыситься уровень развития туризма страны.

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Помощь Украине с газом

Евросоюз рассматривает возможность использования украинских газовых хранилищ для общего блага. Эксперты рассматривают возможности для достаточного обеспечения Украины газом.

Сейчас обсуждают механизм увеличения возможности поставок газа от стран-членов ЕС, включая возможность реверсных потоков газа из Словакии.

Возобновление производства об отмене национализации ПриватБанка

Северный апелляционный суд восстановил производство по иску экс-акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании национализации банка недействительной.

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Суд удовлетворил апелляцию экс-главы ПриватБанка 11 октября на решение суда предыдущей инстанции о прекращении производства по признанию недействительными сделок купли-продажи акций финансового учреждения, в результате которых было национализирован ПриватБанк.

Заявление США о "Северном потоке – 2"

Как рассказал старший советник Госдепа США Амос Хохштайн, газопровод "Северный поток – 2" должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС для того, чтобы быть сертифицированным.

"У регулятора Германии есть четыре месяца. Этот период начался с 8 сентября и продлится до 8 января, но с возможностью продления, чтобы определить соответствие", – сказал Хохштайн.

Потом у европейских агентств будет два месяца, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность, отметил спикер. По завершении этих процедур решение возвращается регулятору и он выносит окончательный вердикт о соответствии Третьем энергопакету.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались в том, на что влияет российский газопровод "Северный поток – 2" и поможет ли он Европе.

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