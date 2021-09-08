Пенсії підвищать, але не всім: хто може не розраховувати на надбавку восени

В Україні індексація пенсій планується в березні 2022 року – на 11%, в 2021 році остання індексація пенсій була 1 липня

Українцям обіцяють нові підвищення пенсій / Фото: Сьогодні

Пенсії в Україні восени 2021 року, з 1 жовтня підвищать тільки тим, кому виповнилося від 75 до 80 років. Для інших же категорій пенсіонерів підвищення виплат очікуються вже в 2022 році.

Як повідомляли в Міністерстві соціальної політики, в 2022 році очікується п'ять підвищень, а в 2021-му для ряду категорій пенсіонерів пенсії вже підвищували.

Хто вже отримував доплати в 2021 році

Січень . У зв'язку із зростанням мінімальної зарплати зросли і пенсії для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років, які мають повний страховий стаж (для жінок – 30 років, а для чоловіків – 35). Мінімальні пенсії для них виросли з 2100 грн до 2400 грн.

. У зв'язку із зростанням мінімальної зарплати зросли і пенсії для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років, які мають повний страховий стаж (для жінок – 30 років, а для чоловіків – 35). Мінімальні пенсії для них виросли з 2100 грн до 2400 грн. Березень. Щомісячні виплати в розмірі 500 грн продовжили для пенсіонерів старше 80 років, чия пенсія менша від мінімальної заробітної плати. Також з 1 березня підвищили і мінімальний розмір пенсії з 2100 до 2200 грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років.

Щомісячні виплати в розмірі 500 грн продовжили для пенсіонерів старше 80 років, чия пенсія менша від мінімальної заробітної плати. Також з 1 березня підвищили і мінімальний розмір пенсії з 2100 до 2200 грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років. Липень. На 45% (834,3 грн) зросла мінімальна пенсія для учасників бойових дій.

На 45% (834,3 грн) зросла мінімальна пенсія для учасників бойових дій. Серпень. Надбавку у розмірі 2 тис. грн отримали військовослужбовці, яким була призначена пенсія до 1 березня 2018 року.

Додаткові виплати восени

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В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 по 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і наразі становить 3866,84 гривні.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).