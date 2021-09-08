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Пенсии повысят, но не всем: кто может не рассчитывать на прибавку осенью

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
8 сентября, 07:00
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В Украине индексация пенсий планируется в марте 2022 года – на 11%, в 2021 году последняя индексация пенсий была 1 июля
Украинцам обещают новые повышения пенсий
Украинцам обещают новые повышения пенсий / Фото: Сегодня

Пенсии в Украине осенью в 2021 году, с 1 октября повысят только тем, кому исполнилось от 75 до 80 лет. Для остальных же категорий пенсионеров повышение выплат ожидаются уже в 2022 году.

Как сообщали в Министерстве социальной политики, в 2022 году ожидается пять повышений, а в 2021-м для ряда категорий пенсионеров пенсии уже повышали.

Кто уже получал доплаты в 2021 году

  • Январь. В связи с ростом минимальной зарплаты выросли и пенсии для неработающих пенсионеров старше 65 лет, у которых есть полный страховой стаж (для женщин – 30 лет, а для мужчин – 35). Минимальные пенсии для них выросли с 2100 грн до 2400 грн.
  • Март. Ежемесячные выплаты в размере 500 грн продлили для пенсионеров старше 80 лет, чья пенсия меньше минимальной заработной платы. Также с 1 марта повысили и минимальный размер пенсии с 2100 до 2200 грн для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет.
  • Июль. На 45% (834,3 грн) выросла минимальная пенсия для участников боевых действий.
  • Август. Надбавку в размере 2 тыс. грн получили военнослужащие, которым была назначена пенсия до 1 марта 2018 года.

Дополнительные выплаты осенью

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В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривны.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

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