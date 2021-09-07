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Українцям у 2022 році п'ять разів підвищать пенсії: коли це станеться

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
7 вересня, 06:00
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Середня пенсія в Україні зросла на чверть і тепер становить 3866,84 гривні
На українців чекає обіцяне підвищення пенсій 70-річним громадянам / Фото: колаж "Сьогодні"
На українців чекає обіцяне підвищення пенсій 70-річним громадянам / Фото: колаж "Сьогодні"

У 2022 році в Україні передбачено п'ять етапів підвищення пенсій. Наймасштабнішою стане березнева індексація, яка охопить майже 10 млн громадян.

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Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Today.

"На початку 2020 року людей, які отримують найнижчі пенсії (менше 2000 гривень), було 4 мільйони. На сьогодні ми підняли пенсії вище цієї межі для 2,3 млн осіб і очікуємо, що з середини 2022-го пенсії для всіх пенсіонерів будуть складати понад 2000 грн", – зазначила Марина Лазебна.

За її словами, пріоритетом для влади є підвищення мінімальних виплат. Тому уряд придумав поетапне підвищення пенсій віковим пенсіонерам. У минулому році були підняті виплати 80-річним. У нинішньому році, вже з жовтня, підвищення охопить і 75-річних. А з наступного року до цієї програми підключать ще і 70-річних громадян.

Кому підвищать пенсії

  • з 1 січня 2022-го підвищать пенсії інвалідам-чорнобильцям;
  • з 1 березня проведуть індексацію виплат майже 10 мільйонам пенсіонерів, а також індексацію компенсаційних виплат громадянам старше 75 років;
  • з 1 липня відбудеться підвищення максимальної та мінімальної пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму;
  • ще одне підвищення пенсій, пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, заплановано з 1 грудня;
  • з 1 жовтня перерахують мінімальну пенсію за віком у зв'язку із запланованим підвищенням рівня мінімальної зарплати.

Крім того, буде ще й обіцяне підвищення пенсій 70-річним громадянам, але з його датою уряд ще не визначився.

Зазначимо, що за півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко нагадав про необхідність власних накопичень людям у віці 30-40 років:

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