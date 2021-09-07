Украинцам в 2022 году пять раз повысят пенсии: когда это произойдет

Средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривны

Украинцев ждет обещанное повышение пенсий 70-летним гражданам / Фото: коллаж "Сегодня"

В 2022 году в Украине предусмотрены пять этапов повышения пенсий. Самой масштабной станет мартовская индексация, которая охватит почти 10 млн граждан.

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Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Today.

"В начале 2020 года людей, которые получают самые низкие пенсии (меньше 2000 гривен), было четыре миллиона. На сегодняшний день мы подняли пенсии выше этого предела для 2,3 млн человек и ожидаем, что с середины 2022-го пенсии для всех пенсионеров будут составлять больше 2000 грн", – отметила Марина Лазебная.

По ее словам, приоритетом для власти является повышение самых минимальных выплат. Поэтому правительство придумало поэтапное повышение пенсий возрастным пенсионерам. В прошлом году были подняты выплаты 80-летним. В нынешнем году, уже с октября, повышение охватит и 75-летних. А со следующего года к этой программе подключат еще и 70-летних граждан.

Кому повысят пенсии

с 1 января 2022-го повысят пенсии инвалидам-чернобыльцам;

с 1 марта проведут индексацию выплат почти 10 миллионам пенсионеров, а также индексацию компенсационных выплат гражданам старше 75 лет;

с 1 июля состоится повышение максимальной и минимальной пенсий в связи с повышением прожиточного минимума;

еще одно повышение пенсий, связанное с повышением прожиточного минимума, запланировано с 1 декабря;

с 1 октября пересчитают минимальную пенсию по возрасту в связи с запланированным повышением уровня минимальной зарплаты.

Кроме того, будет еще и обещанное повышение пенсий 70-летним гражданам, но с его датой правительство еще не определилось.

Отметим, что за полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривны.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

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