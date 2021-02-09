Курс долара падає, а ціни зростають. Чому так відбувається?

Іноземна валюта в Україні знову дешевшає – курс долара впав до мінімуму за п'ять місяців. А ось ціни в магазинах все одно зростають. Чому так відбувається, кореспонденти "Сьогодні" запитали в економістів.
Міцна гривня абсолютно не означає, що ціни на продукти будуть низькими, пояснюють експерти. Стійка нацвалюта може хіба що трохи стримати інфляцію.
А ось само по собі зростання цін викликане іншими причинами. Наприклад, зараз продукти дорожчають, тому що:
- імпортери, які платять за закордонний товар валютою, заздалегідь заклали до ціни коливання курсу;
- вітчизняні виробники змушені підвищувати ті ціни, що залежать від врожаю зернових.
Читайте також: Яйця продають вже по 40 гривень за десяток. Чого чекати від цін?
"Україна недозібрала 7 млн тонн зернових, і ціни пішли вгору. Цукор подорожчав на 35% за рік, хліб – на 9%", – пояснює економіст Олег Пендзин.
До речі, тенденція до зниження курсу долара залишиться в силі ще кілька місяців, вважають фахівці.
"Дуже сприятлива ситуація на зовнішніх ринках. Товари українського експорту – дуже дорогі. Плюс зараз в світі дуже багато грошей, і частина цих грошей заходить в українські цінні папери, номіновані в гривні", – говорить економіст Сергій Фурса.
Купівля іноземцями облігацій може опустити курс долара до позначки 27,5-27,7 грн, прогнозує експерт.
Нагадаємо, за прогнозами економістів, поганий урожай ще сильніше позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%. Крім того, на 30-40% дорожче стануть овочі.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк