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Курс долара падає, а ціни зростають. Чому так відбувається?

9 лютого, 12:50

Ксенія Капустинська , Віра Качмар

Подорожчання продуктів пояснили економісти

Іноземна валюта в Україні знову дешевшає – курс долара впав до мінімуму за п'ять місяців. А ось ціни в магазинах все одно зростають. Чому так відбувається, кореспонденти "Сьогодні" запитали в економістів.

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Міцна гривня абсолютно не означає, що ціни на продукти будуть низькими, пояснюють експерти. Стійка нацвалюта може хіба що трохи стримати інфляцію.

А ось само по собі зростання цін викликане іншими причинами. Наприклад, зараз продукти дорожчають, тому що:

  • імпортери, які платять за закордонний товар валютою, заздалегідь заклали до ціни коливання курсу;
  • вітчизняні виробники змушені підвищувати ті ціни, що залежать від врожаю зернових.

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"Україна недозібрала 7 млн тонн зернових, і ціни пішли вгору. Цукор подорожчав на 35% за рік, хліб – на 9%", – пояснює економіст Олег Пендзин.

Відео: Сьогодні

До речі, тенденція до зниження курсу долара залишиться в силі ще кілька місяців, вважають фахівці.

"Дуже сприятлива ситуація на зовнішніх ринках. Товари українського експорту – дуже дорогі. Плюс зараз в світі дуже багато грошей, і частина цих грошей заходить в українські цінні папери, номіновані в гривні", – говорить економіст Сергій Фурса.

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Купівля іноземцями облігацій може опустити курс долара до позначки 27,5-27,7 грн, прогнозує експерт.

Нагадаємо, за прогнозами економістів, поганий урожай ще сильніше позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%. Крім того, на 30-40% дорожче стануть овочі.

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Джерело: Сьогодні

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