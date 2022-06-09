В Україні скасують безкоштовне розмитнення авто – коли і для кого

Розповідаємо, які пільгові умови розмитнення можуть залишитись в Україні

Для українців готуються скасувати пільгове розмитнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть повернути податки ввезення авто з-за кордону, так званих "євроблях", вже з 1 липня.

Скасування відповідних пільг передбачає законопроект №7418, який вже підтримали члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політик.

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Заступник голови комітету нардеп Ярослав Железняк повідомив, що документ передбачає звільнення від сплати мита, ПДВ та акцизу тільки для тих авто, які купуються для потреб армії.

"Для всіх авто (крім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга з ПДВ, мита, акцизу з 1 липня. Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію", – розповів Железняк.

Тепер справа лише за депутатами, які мають підтримати законопроєкт своїми голосами.

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Що ще передбачає документ?

Окрім цього, текст законопроєкту пропонує звільнити від збору до ПФУ легкові автомобілі на електричних двигунах, а ось мита та акциз доведеться платити.

Проголосують за законопроєкт №7418 вже наступного тижня, з 13 до 19 червня.

В уряді зазначили, що через пільгові умови для розмитнення бюджет втратив уже близько 13 млрд. грн.

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Які автомобілі обирають українці?

Користуючись можливістю безкоштовно розмитнити авто, українці стали активно приганяти машини з-за кордону.

За час дії законопроєкту, що звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові авто, в Україну ввезли 111 тис. вживаних авто, серед яких лідируючі позиції займають:

VOLKSWAGEN Passat;

VOLKSWAGEN Golf;

RENAULT Megane;

SKODA Octavia;

FORD Фокус.

"Сьогодні" раніше писали, для яких авто на кордоні створили "зелений коридор" і розповідали, як паливна криза змінила авторинок України.