Розмитнення авто в Україні: для кого пропонують зберегти пільги

У Верховній Раді триває боротьба за збереження пільг на імпортні автомобілі

Альтернативні законопроєкти передбачають збереження пільг на розмитнення авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №7418, який передбачає скасування пільг на імпортні товари. Особливо багато суперечок точиться довкола збереження пільг на розмитнення автомобілів з-за кордону.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк на своєму каналі в Telegram, законопроєкт передбачає повернення ставок ПДВ, акцизу, мита на всі імпортні товари, крім пального.

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"Ймовірно, влада пропонуватиме ухвалити закон одразу в двох читаннях", – зауважив він.

Однак для швидкого ухвалення рішення потрібно, щоб більшість погоджувалася зі змінами, інакше дискусій та внесення правок не уникнути. Водночас у ВРУ вже зареєстрували альтернативний законопроєкт 7418-1, яким підтримуються пільги на розмитнення авто.

За словами Ярослава Железняка, усього альтернативних проєктів закону буде ще мінімум два, але їх ще не встигли офіційно зареєструвати й оприлюднити. Уся різниця між ними полягає якраз у питанні розмитнення авто.

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"Кабмін пропонує зовсім прибрати пільги, група депутатів – залишити пільги для тих, хто бере участь у бойових діях. Готують зміни щодо збереження пільг для дешевих авто й по акцизу. Кажуть, що депутат Тищенко ще подасть щось від себе", – пояснив нардеп.

Упродовж дня 9 червня на засіданні профільного комітету очікується палке обговорення. Саме від його результату залежить фінальна дата, коли закон набере чинності.

Особливості законопроєктів

Зареєстрований законопроєкт №7418 передбачає повернення митних платежів, які скасували на період дії воєнного стану в Україні законом №2142. Пояснюють це тим, що багато товарів не є предметами першої необхідності й такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки, але з податків формують бюджет.

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Насамперед це стосується транспортних засобів і телефонів. За останні кілька місяців пільги за ввезення імпортних телефонів становили понад 270 млн грн, за транспортні засоби – 13 млрд грн, при митному оформленні одягу та взуття – понад 850 млн грн.

Без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум-класу митною вартістю понад 1 млн грн. Зниження оподаткування імпорту також створює для нього переваги порівняно з українською продукцією. З огляду на це, пільги пропонують скасувати.

Автори альтернативного проєкту закону №7418-1 наголосили, що за останні кілька місяців статистика втрачених авто є неоднорідною, оскільки в умовах війни складно порахувати реальну кількість збитків. За наявними оцінками, це орієнтовно 200-500 тис. автомобілів.

Народні депутати пропонують залишити право пільгового розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Водночас не проти, щоб відновили оподаткування для:

товарів, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи;

підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Пропонують тимчасово на період воєнного стану встановити знижену ставку ввізного мита у розмірі 5% та ПДВ 7% до операцій з ввезення в Україну легкових автомобілів, кузовів до них, напівпричепів, мотоциклів, ТЗ для перевезення вантажів або 10 й більше осіб.

Які машини обирають українці

За інформацією Укравтопрому, попри війну, українці активно завозять автомобілі в країну та користуються безкоштовним розмитненням. За час дії "пільгового" законопроєкту в Україну ввезли 111 тис. користованих машин.

Середній вік імпортованих авто з пробігом становить 14 років. Автомобілі 2020 року випуску й пізніше становить лише 1,3%. Найчастіше привозили такі машини:

VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;

VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;

RENAULT Megane – 5716 шт.;

SKODA Octavia – 4558 шт.;

FORD Focus – 3023 шт.;

VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;

AUDI A6 – 2813 шт.;

AUDI A4 – 2 770 шт.;

OPEL Zafira – 2665 шт.;

OPEL Astra – 2518 шт.

Водночас від початку 2022 року на українські номери перейшли 180,2 тис. легкових автомобілів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

"Сьогодні" раніше писали, що повернути податок на додану вартість (ПДВ) та мита на імпортні товари в Україні можуть уже з 1 липня. А з огляду на дефіцит пального в країні водії почали використовувати альтернативу, зокрема з’явився тренд на електрокари.