Продали только 3 участка. Лещенко объявил первые итоги открытия рынка земли

Подавляющее большинство сделок заключали точно так же, как и во время действия моратория

Роман Лещенко / Фото: Сегодня

За первый день работы рынка земли в Украине были официально проданы три земельных участка, которые нельзя было продать во время действия моратория. Всей остальной проданной в этот день землей можно было торговать и до введения новых правил.

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Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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По его словам, в целом за сутки в Госреестре прав на недвижимость была зарегистрирована 61 сделка, однако 58 участков не были сельскохозяйственными угодьями. Например, 40 из них оформлены как "крестьянские хозяйства", который не подпадали под мораторий.

Напомним, с 1 июля рынок земли открылся только для физических лиц. Они должны быть гражданами Украины и могут купить только до 100 гектаров. В том, кто и как может продать участок, уже разобрался сайт "Сегодня" – Рынок земли: как продать участок – алгоритм для продавца.

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Купля-продажа сельскохозяйственной земли для юридических лиц станет доступна с 2024 года.

Ранее Лещенко также сообщал, что в Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га, и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все уничтоженные документы.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

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Напомним, специалисты также советуют украинцам не спешить с продажей после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

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