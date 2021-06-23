Українська
$ 27,31
32,47
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

На балансе государства осталось 750 тысяч га земли из 10 миллионов – министр агрополитики

23 июня 2021 23:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Документы на большинство госземель, по словам Лещенко, за 30 лет были уничтожены, чтобы эту землю приватизировать

В Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все документы, чтобы иметь возможность сдавать в аренду.

Реклама

Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"На балансе государства осталось 750 тысяч гектаров земли. Это земли на акте постоянного пользования – Академии аграрных наук, Минобороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, ведомственных государственных предприяти... по которым сегодня мы восстанавливаем все правоустанавливающие документы.

По словам Лещенко, документы по упомянутым землям за 30 лет были уничтожены, "чтобы эту землю разбазарить, приватизировать".

Министр добавил, что после восстановления документов эти госземли планируют передать в земельный банк Украины.

"Мы в законе прописали, что государство имеет право выкупать земли. И мы хотим эти 750 тыс га земли сдавать через прозрачные аукционы в аренду, а на аккумулированные средства выкупать землю у тех граждан, которые хотят отчуждать", – заявил Лещенко.

Он уточнил, что упомянутые 750 тысяч га земель будут в национальном фонде для научных исследований, обеспечения реализации национальных программ и прочего.

Реклама

При этом ранее, по словам министра, в государственной собственности было 10 миллионов гектаров земель, из них 5 млн было выведено в частную собственность, а 8 млн га по состоянию на 2021 год находятся вне зоны налогообложения.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Доллар пошел на взлет! Взлетит?
Доллар пошел на взлет! Взлетит?Финансы
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещаютЭкономика
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 мартаЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять