На балансе государства осталось 750 тысяч га земли из 10 миллионов – министр агрополитики

Документы на большинство госземель, по словам Лещенко, за 30 лет были уничтожены, чтобы эту землю приватизировать

В Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все документы, чтобы иметь возможность сдавать в аренду.

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Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"На балансе государства осталось 750 тысяч гектаров земли. Это земли на акте постоянного пользования – Академии аграрных наук, Минобороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, ведомственных государственных предприяти... по которым сегодня мы восстанавливаем все правоустанавливающие документы.

По словам Лещенко, документы по упомянутым землям за 30 лет были уничтожены, "чтобы эту землю разбазарить, приватизировать".

Министр добавил, что после восстановления документов эти госземли планируют передать в земельный банк Украины.

"Мы в законе прописали, что государство имеет право выкупать земли. И мы хотим эти 750 тыс га земли сдавать через прозрачные аукционы в аренду, а на аккумулированные средства выкупать землю у тех граждан, которые хотят отчуждать", – заявил Лещенко.

Он уточнил, что упомянутые 750 тысяч га земель будут в национальном фонде для научных исследований, обеспечения реализации национальных программ и прочего.

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При этом ранее, по словам министра, в государственной собственности было 10 миллионов гектаров земель, из них 5 млн было выведено в частную собственность, а 8 млн га по состоянию на 2021 год находятся вне зоны налогообложения.

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