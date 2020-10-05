Как правильно оформить субсидию: объясняем шаг за шагом

Не дадут госпомощь должникам за комуслуги, тунеядцам, наследникам и неплательщикам алиментов

Осталось меньше месяца до начала отопительного сезона, а это значит, что в Украине станет намного больше получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, прежде всего, из-за стоимости отопления.

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В этом году украинцам пообещали, что назначать субсидии будут быстрее.

Что в этом сезоне изменилось для субсидиантов, разобрался сайт "Сегодня".

Мы ответили на вопросы:

Придется ли субсидиантам платить больший процент от доходов?

Кому автоматически переназначат субсидии?

Какие доходы семьи учитывают при расчете субсидии, какие не учитывают?

Как самостоятельно рассчитать сумму платежа?

Какие документы надо подавать?

Каковы причины для отказа в субсидии?

Как изменились социальные нормы потребления коммунальных услуг?

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Когда и кому придется платить больше

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов.

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Но, как разъяснили нам в Минсоцполитики, эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Например : если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов надо будет с 1 декабря. То есть пока все остается по-прежнему, платить надо 15% доходов.

Кому автоматически переназначат субсидии

Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически. Также ее должны назначить, но после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) по ст. 40 п. 1 КЗоТ и зарегистрировавшегося в службе занятости.

Какие доходы семьи учитывают, какие нет

Теперь при определении совокупного дохода семьи учитывают:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Новшество:

учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа;

денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.

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В совокупный доход семьи не включают:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн);

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Как рассчитать сумму платежа

Как рассчитать, сколько процентов от дохода должна платить за комуслуги семья, претендующая на получение субсидий – показано ниже на инфографике.

Поясним на примере расчета для семьи из двух взрослых и двух детей, в которых мама находится в декретном отпуске, а работает один отец, получая среднюю по стране зарплату 10800 грн.

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Как это работает:

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Проведем расчет: ОП = 11800 / 4 / 2027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%

То есть, на оплату комуслуг не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи, а это только заработок папы, равный 11800 грн. В деньгах получается не более 1092 грн, остальные суммы в счетах оплатит государство, но только в пределах социальных норм .

Какие документы надо подавать

Полный перечень документов и порядок их подачи – в графике ниже.

Какие причины для отказа в субсидии

В субсидии откажут если:

отапливаемая площадь квартиры больше 120 кв. м, а жилого дома – более 200 кв. м. Норма не применяется в детдомах семейного типа, для многодетных семей (трое и более детей);

арендодателям, не задекларировавшим доходы от сдачи имущества в аренду;

лицам, совершившим единоразовую покупку или оплатившим услуги на сумму более 50 000 грн (кроме лечения);

владельцам автомобилей со дня выпуска которых не прошло 5 лет, исключение – транспорт, выданный инвалидам соцорганами.

лицам, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили в наследство или приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;

должникам по оплате жилкомуслуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

трудоспособным, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости. Им автоматически насчитывают доход в три прожминимума для трудоспособных (6081 грн), что резко снижает вероятность начисления субсидии домохозяйству.

субсидиантам которым ранее насчитали больше субсидии, чем положено, и переплату они не вернули;

в домохозяйстве есть неплательщик алиментов (более трех месяцев).

Как изменились нормы потребления услуг

Напомним: государство субсидирует только социальные нормы потребления комуслуг. Превышение (по жилплощади и ее отоплению) и перерасход (вода, газ, электроэнергия) субсидиант оплачивает самостоятельно.

Некоторые соцнормы на время карантина увеличены на 50%.

Жилье:

Содержание жилья, отопление – 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью.

Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям не изменилась.

Газ:

на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади – не изменилась;

на приготовление пищи 4,95 (было 3,3) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки – 8,1 (было 5,4) куб. м/чел., при наличии газколонки – 15,75 (было 10,5) куб. м/чел.

Водоснабжение:

Холодная вода – 3 (было 2) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 5,4 (было 3,6) куб. м/чел.

Горячая вода – 2,4 (было 1,6) куб. м/чел.

Электроэнергия:

на отопление – 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади. Не изменилась.

в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 285 кВт-ч в месяц.

в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой – 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 330 кВт-ч в месяц.

Тепло – 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади. Не изменилась.

Вывоз мусора – 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов. Не изменилась.

О том, как изменились правила назначения субсидий во время карантина, смотрите в сюжете.

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