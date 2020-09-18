В Украине подрос средний размер субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан, а средний размер таких выплат увеличился по сравнению с июлем на 8,9%. Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.
Так, средний размер назначенной субсидии поднялся до 279,8 грн, тогда как в июле он составлял 256,73 грн. Самый большой средний размер субсидии зафиксирован в Киеве – 488,21 грн, а самый маленький – в Закарпатской области, 149,42 грн.
Всего на жилищные субсидии в августе государство потратило 417,02 млн грн. Из этой суммы 405,3 млн грн субсидианты получили в наличной форме, а 11,7 млн грн – в безналичной.
В августе за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 24,2 тыс. домохозяйств. Помощь была назначена 9,9 тыс. семей.
Напомним, с 1 января в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин уже построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.
При этом некоторые эксперты считают, что ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета-2021 на льготы и жилищные субсидии предусмотрено 104 млрд гривен. В целом, по его словам, социальные расходы потребуют 323 млрд гривен.
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