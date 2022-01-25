Курс доллара резко пошел вверх: что происходит на рынке валют

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 января

Что будет с курсом 7 декабря? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 26 января:

25.01 26.01 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,66 грн +0,29 1 евро 32,05 грн 32,30 грн +0,15

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 25 января, курс доллара вырос на 29 копеек, а евро – на 15 копеек.

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Что будет с курсом на этой неделе?

Как рассказал "Сегодня" ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, дополнительный спрос на иностранную валюту создают сами инвесторы, которые продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции.

На этой неделе, с 24 по 28 января, курс доллара не уступит гривне, укрепится на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до 32,45 грн, прогнозирует Гойлов.

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Эксперт также напомнил, что НБУ повысил учетную ставку до 10%, пытаясь таким образом снизить темпы роста потребительской инфляции.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом в 2022 году и рассказывали, почему доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за ситуации в США.