Курс доллара резко пошел вверх: что происходит на рынке валют

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 26 января:
|25.01
|26.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,37 грн
|28,66 грн
|+0,29
|1 евро
|32,05 грн
|32,30 грн
|+0,15
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 25 января, курс доллара вырос на 29 копеек, а евро – на 15 копеек.
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Что будет с курсом на этой неделе?
Как рассказал "Сегодня" ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, дополнительный спрос на иностранную валюту создают сами инвесторы, которые продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции.
На этой неделе, с 24 по 28 января, курс доллара не уступит гривне, укрепится на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до 32,45 грн, прогнозирует Гойлов.
Эксперт также напомнил, что НБУ повысил учетную ставку до 10%, пытаясь таким образом снизить темпы роста потребительской инфляции.
"Сегодня" также писали, что будет с курсом в 2022 году и рассказывали, почему доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за ситуации в США.