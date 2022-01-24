Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

Эксперт объяснил, что сохраняет девальвационные настроения в отношении гривни и что будет с курсом на этой неделе

Доллар дешевеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение предыдущей недели опасения по поводу возможной войны между Украиной и Россией сохраняли на межбанке девальвационные настроения в отношении гривни.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, зарубежные инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, создавая дополнительный спрос на иностранные валюты.

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20 января в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики в 2022 году была повышена учетная ставка до 10% годовых. Таким способом, НБУ пытается снизить темпы роста потребительской инфляции.

"Данный показатель оказался существенно выше прогнозных отметок, имевшихся в 2021 году. По этой причине НБУ пересмотрел свой прогноз по инфляции в 2022 году с 5,0% до 7,7%", – говорит Андрей Гойлов.

Темпы распродаж на рынке ОВГЗ не снижаются. С начала года зарубежные инвесторы сократили свои вложения в данном активе на 7,94 млрд грн – до 84,71 млрд. Показательной будет их позиция на предстоящем во вторник аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев. Ожидается, что из-за повышения ставки НБУ поднимется и средневзвешенная доходность этих бумаг. В случае нормализации геополитической ситуации это должно "подогреть" интерес инвесторов к ОВГЗ.

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Что будет с курсом в ближайшее время

Андрей Гойлов полагает, что на этой неделе, с 24 по 28 января, доллар США относительно гривни укрепится к отметке 28,65. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 32,45.

Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

Также как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.