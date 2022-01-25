Курс долара різко пішов нагору: що відбувається на ринку валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 26 січня

Що буде із курсом 7 грудня? / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 26 січня:

25.01 26.01 Зміна 1 долар США 28,37 грн 28,66 грн +0,29 1 євро 32,05 грн 32,30 грн +0,15

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 25 січня, курс долара зріс на 29 копійок, а євро – на 15 копійок.

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Що буде з курсом цього тижня?

Як розповів "Сьогодні" раніше Аналітик Roboforex Андрій Гойлов, додатковий попит на іноземну валюту створюють самі інвестори, які продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції.

На цьому тижні, з 24 по 28 січня, курс долара не поступиться гривні і зміцниться на позначці 28,65 грн, а євро зросте до 32,45 грн, прогнозує Гойлов

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Експерт також нагадав, що НБУ підвищив облікову ставку до 10%, намагаючись таким чином знизити темпи зростання споживчої інфляції

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом у 2022 році і розповідали, чому долар ризикує втратити статус світової валюти через ситуацію у США.