Курс долара різко пішов нагору: що відбувається на ринку валют

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 26 січня:
|25.01
|26.01
|Зміна
|1 долар США
|28,37 грн
|28,66 грн
|+0,29
|1 євро
|32,05 грн
|32,30 грн
|+0,15
Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 25 січня, курс долара зріс на 29 копійок, а євро – на 15 копійок.
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Що буде з курсом цього тижня?
Як розповів "Сьогодні" раніше Аналітик Roboforex Андрій Гойлов, додатковий попит на іноземну валюту створюють самі інвестори, які продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції.
На цьому тижні, з 24 по 28 січня, курс долара не поступиться гривні і зміцниться на позначці 28,65 грн, а євро зросте до 32,45 грн, прогнозує Гойлов
Експерт також нагадав, що НБУ підвищив облікову ставку до 10%, намагаючись таким чином знизити темпи зростання споживчої інфляції
"Сьогодні" також писали, що буде з курсом у 2022 році і розповідали, чому долар ризикує втратити статус світової валюти через ситуацію у США.