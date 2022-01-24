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Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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24 січня, 09:20
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Експерт пояснив, що зберігає девальваційні настрої щодо гривні та що буде з курсом цього тижня
Долар дешевшає
Долар дешевшає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Протягом попереднього тижня побоювання щодо можливої війни між Україною та Росією зберігали на міжбанку девальваційні настрої щодо гривні.

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, закордонні інвестори продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції, створюючи додатковий попит на іноземні валюти.

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20 січня в рамках циклу жорсткості грошово-кредитної політики у 2022 році було підвищено облікову ставку до 10% річних. У такий спосіб НБУ намагається знизити темпи зростання споживчої інфляції.

"Цей показник виявився істотно вищим за прогнозні позначки, що були в 2021 році. З цієї причини НБУ переглянув свій прогноз щодо інфляції в 2022 році з 5,0% до 7,7%", – говорить Андрій Гойлов.

Темпи розпродажу на ринку ОВДП не знижуються. З початку року закордонні інвестори скоротили свої вкладення в даному активі на 7,94 млрд грн – до 84,71 млрд. Показовою буде їхня позиція на аукціоні Мінфіну України з розміщення ОВДП, що відбудеться у вівторок.

Ринку будуть запропоновані держоблігації 6-ти випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців. Очікується, що через підвищення ставки НБУ підніметься і середньозважена доходність цих паперів. У разі нормалізації геополітичної ситуації це має "підігріти" інтерес інвесторів до ОВДП.

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Що буде з курсом найближчим часом

Андрій Гойлов вважає, що цього тижня, з 24 по 28 січня, долар США щодо гривні зміцниться до позначки 28,65. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 32,45.

Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.

Також як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

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