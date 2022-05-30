Клиенты Monobank не могут рассчитаться с долгами: что происходит

Рассказываем, на что пожаловался клиент Monobank, и как на это ответили в учреждении

Клиенты жалуются на Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иногда у клиентов разных банков возникают проблемы. В этот раз жалобу получил и Monobank.

О проблемах с рассрочкой написал пользователь на специализированном сайте "Минфин".

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Что произошло?

Клиент написал, что он не может погасить рассрочку, потому что у банка нет возможности гасить ее с разных карт Monobank. Следовательно, человек не может закрыть долг, и, кроме того, сумма его растет.

"Во время войны все время насчитывали 1,6%, нет кредитных каникул, нет реструктуризаций, нет перерасчетов. Просто банк загоняет тебя в долговую яму, списывая рассрочки с карты, на которой нет денег, в минус, и туда же насчитывает 1,6 %. Как такое возможно", – написал клиент.

Что ответили в банке?

В Monobank отметили, что действительно возможности выбирать карту для погашения рассрочки нет. Однако клиенту посоветовали переводить средства на карту, с которой списываются деньги, раньше времени, и так долг расти не будет.

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"Возможно, в будущем мы реализуем функционал погашения рассрочки с других карт", – добавили в банке и отметили, что когда это станет возможно, об этом сообщат своим клиентам.

Monobank запустил услугу интернет-эквайринга

Ранее "Сегодня" писали, что пользователи Monobank, имеющие собственный бизнес в интернете, могут проще совершать операции по приему платежей за товары. Например, доступны одноразовые расчеты, что удобно для торговцев в сети.

Клиенты Monobank могут настроить оплату картами на своем сайте, мобильном приложении или интернет-магазине. Для любой формы бизнеса доступен гибкий набор инструментов:

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для сбора донатов;

для владельцев интернет-магазинов;

для владельцев сайтов и индивидуальных проектов;

для ФЛП и благотворительных фондов.

До конца июня тариф на пользование услугой составит 0,6% от суммы каждой операции.

Ранее "Сегодня" писали о том, как клиентам учреждения приобрести военные облигации и помочь экономике страны. Узнайте также, как украинка внезапно потеряла все сбережения, держащая на счету в Monobank.