Клієнти Monobank не можуть розрахуватися з боргами: що відбувається

Розповідаємо, на що поскаржився клієнт Monobank, і як на це відповіли в установі

Клієнти скаржаться на Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Час від часу у клієнтів різних банків виникають проблеми. Цього разу скаргу отримав і Monobank.

Про проблеми із розстрочкою написав користувач на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Що сталося?

Клієнт написав, що він не може погасити розстрочку, тому що у банку немає можливості гасити її з різних карт Monobank. Відтак, людина не може закрити борг, і крім того, сума його зростає.

"Під час війни весь час нараховували 1,6%, немає кредитних канікул, немає реструктуризацій, немає перерахунків. Просто банк заганяє тебе в боргову яму, списуючи розстрочки з картки, на якій немає грошей, у мінус, і туди ж нараховує 1,6%. Як таке можливо", – написав клієнт.

Що відповіли у банку?

У Monobank зазначили, що дійсно можливості вибирати картку для погашення розстрочки немає. Однак клієнту порадили переводити кошти на картку, з якої списуються гроші, завчасно, і так борг зростати не буде.

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"Можливо, в майбутньому ми реалізуємо функціонал погашення розстрочки з інших карток", – додали в банку і зазначили, що коли це стане можливо, про це повідомлять своїх клієнтів.

Monobank запустив послугу інтернет-еквайрингу

Раніше "Сьогодні" писали, що користувачі Monobank, які мають власний бізнес в інтернеті, можуть простіше здійснювати операції приймання платежів за товари. Наприклад, доступні одноразові розрахунки, що зручно для торговців у мережі.

Клієнти Monobank можуть налаштувати оплату картками на своєму сайті, мобільному додатку чи інтернет-магазині. Для будь-якої форми бізнесу доступний гнучкий набір інструментів:

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для збору донатів;

для власників інтернет-магазинів;

для власників сайтів та індивідуальних проєктів;

для ФОП та благодійних фондів.

До кінця червня тариф за користування послугою становитиме 0,6% від суми кожної операції.

Раніше "Сьогодні" писали про те, як клієнтам установи придбати військові облігації та допомогти економіці країни. Дізнайтеся також, як українка раптово втратила усі заощадження, що тримала на рахунку в Monobank.