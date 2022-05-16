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Украинцы в Европе жалуются на Monobank – что не нравится клиентам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 10:52
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Рассказываем, что посоветовали рассерженному клиенту специалисты банка
На лимиты Monobank пожаловались клиенты
На лимиты Monobank пожаловались клиенты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank пожаловался, что финучреждение ввело ограничение на снятие наличных в Европе, которое не вводил Нацбанк.

Об этом мужчина написал на специализированном сайте "Минфин".

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По его словам, он обратился на горячую линию банка и там лимит на снятие наличных в сутки убрать отказались.

"Банку нужно как можно быстрее решить проблемы с выдачей наличных средств, так как паника у населения на данный момент очень большая и такие действия со стороны руководства банка подрывают безопасность всей финансовой стабильности страны в военное время, учитывая, что банк занимает не последнее место в государстве!" – говорится в отзыве.

В комментариях недовольного клиента поддержали и другие украинцы, а некоторые, наоборот, сказали не раздувать проблему из мелочей.

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Что ответили в Monobank?

Представители банка отреагировали на жалобу и заявили, что размер лимита зависит от того, как используется карта, и они руководствуются рекомендациями НБУ.

"Рекомендации НБУ не всегда регламентируются конкретными постановлениями. Мы отталкиваемся от тех рекомендаций, которые банк получил напрямую от НБУ", – ответили клиенту.

Мужчине подсказали, что если по карточке проводятся высокие торговые обороты, то лимит на снятие будет выше, и порекомендовали снимать до 10 тыс. грн ежедневно, а также пользоваться самой картой для оплат в торговых точках.

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Monobank возобновил кредитование

С 13 марта в полном объеме возобновили работу программы "Оплаты частями" и "Рассрочки" в Monobank.

По словам сооснователя банка Олега Гороховского, это важный шаг для восстановления экономики и их примеру должны последовать другие финучреждения.

Также Гороховский заявил, что тем клиентам, которым они восстановят лимиты, придет специальное сообщение в приложении.

"Сегодня" ранее рассказывали, что Monobank создал новую услугу, а также – для чего нужна "банка" в мобильном приложении.

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