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Monobank запустил самый современный инструмент – кто может воспользоваться с выгодой для себя

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 мая, 14:38
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Нововведение имеет много полезных опций и инструментов для онлайн-расчетов
Клиентам Monobank доступна новая услуга
Клиентам Monobank доступна новая услуга / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, monobank

В Monobank объявили о запуске новой услуги, которая подойдет всем клиентам финансового учреждения.

Как рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, говорится об услуге интернет-эквайринга.

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Клиенты Monobank могут настроить оплату картами на своем сайте, мобильном приложении или в интернет-магазине. Для любой формы бизнеса доступен гибкий набор инструментов:

  • для сбора донатов;
  • для владельцев интернет-магазинов;
  • для владельцев сайтов и индивидуальных проектов;
  • для ФЛП и благотворительных фондов.

До конца июня тариф за пользование услугой составит 0,6% суммы от каждой сделки.

Как работает интернет-эквайринг?

Пользователи Monobank, имеющие собственный бизнес в интернете, могут проще совершать операции по приему платежей за товары. К примеру, доступны разовые расчеты, что подойдет торговцам в сети.

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В случае необходимости есть возможность фискализировать операцию. Информация о платеже доступна через интерфейс Checkbox или Сота Касса.

Предприниматель открывает услугу эквайринга и выставляет платеж или информацию о товаре (название, описание, цена) и отправляет клиенту. Покупатель оплачивает товар или услугу и через некоторое время деньги поступают на карту.

Клиенты могут рассчитаться с помощью кошельков Apple Pay, Google Pay через приложения monobank, monopay или ввести реквизиты вручную. Есть вариант с отложенными платежами, когда бизнес получит оплату моментально, а с клиента будет списываться оплата четырьмя частями через каждые две недели, а также отложенная оплата со списанием денег через 30 дней.

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Возобновление кредитования

Недавно Monobank сообщили о возобновлении услуги кредитования. Речь идет о программах "Покупки по частям" и "Рассрочка".

По словам Олега Гороховского, почти 600 тыс. клиентов могут получить кредитные лимиты на общую сумму 18 млрд грн. Он выразил надежду, что этому примеру последуют другие банки, поскольку сейчас это очень нужно для восстановления экономики.

Ранее "Сегодня" писали о том, как клиентам учреждения приобрести военные облигации и помочь экономике страны. Узнайте, как украинка внезапно потеряла все сбережения, которые держала на счету в Monobank.

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