Как в Приват24 добавить карту другого банка – инструкция

Добавить карту любого банка в Приват24 можно в несколько кликов

Можно пользоваться разными картами в одном приложении / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиенты ПриватБанк имеют возможность пользоваться приложением и карточками в нем не только этого банка, но и других банков.

"Сегодня" расскажет, как у Приват24 добавить другие карты.

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Пошаговая инструкция

В приложении клиенты имеют возможность пользоваться не только картами ПриватБанка, но и проводить банковские операции между картами других учреждений. Чтобы добавить карту в приложение, нужно сделать следующее:

войти в Приват24;

перейти в "Кошелек";

нажать "Добавить", а затем "Карточка другого банка";

указать название, номер, дату окончания срока действия и CVV карты;

подтвердить операцию.

В то же время, если с карты ПриватБанка на карту другого банка переводить деньги, то будет дополнительно начисляться комиссия.

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Как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк

Ранее мы объясняли, что получить дополнительную финансовую помощь уже имеющейся смогут внутренне перемещенные лица из числа самых уязвимых групп, в общей сложности – 500 тысяч украинцев.

"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек ", – объяснили в Минсоцполитике.

Те, кому назначили помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.

"После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания", – говорится в сообщении банка.

Получить перевод Western Union от ООН по коду Western Union можно следующими способами:

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через Приват24 (мобильный и веб);

в банкоматах, терминалах самообслуживания;

в отделениях банка;

или зачесть на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Мы также рассказывали, какой картой выгоднее всего рассчитываться за границей, и о том, что ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам.