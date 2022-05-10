Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Как в Приват24 добавить карту другого банка – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 11:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Добавить карту любого банка в Приват24 можно в несколько кликов
Можно пользоваться разными картами в одном приложении
Можно пользоваться разными картами в одном приложении / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиенты ПриватБанк имеют возможность пользоваться приложением и карточками в нем не только этого банка, но и других банков.

"Сегодня" расскажет, как у Приват24 добавить другие карты.

Реклама

Пошаговая инструкция

В приложении клиенты имеют возможность пользоваться не только картами ПриватБанка, но и проводить банковские операции между картами других учреждений. Чтобы добавить карту в приложение, нужно сделать следующее:

  • войти в Приват24;
  • перейти в "Кошелек";
  • нажать "Добавить", а затем "Карточка другого банка";
  • указать название, номер, дату окончания срока действия и CVV карты;
  • подтвердить операцию.

В то же время, если с карты ПриватБанка на карту другого банка переводить деньги, то будет дополнительно начисляться комиссия.

Реклама

Как получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк

Ранее мы объясняли, что получить дополнительную финансовую помощь уже имеющейся смогут внутренне перемещенные лица из числа самых уязвимых групп, в общей сложности – 500 тысяч украинцев.

"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек ", – объяснили в Минсоцполитике.

Те, кому назначили помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.

"После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания", – говорится в сообщении банка.

Получить перевод Western Union от ООН по коду Western Union можно следующими способами:

Реклама
  • через Приват24 (мобильный и веб);
  • в банкоматах, терминалах самообслуживания;
  • в отделениях банка;
  • или зачесть на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Мы также рассказывали, какой картой выгоднее всего рассчитываться за границей, и о том, что ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31809.78

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2389.13

Litecoin (LTC)

82.31

Ripple (XRP)

0.52

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять