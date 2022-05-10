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Як у Приват24 додати картку іншого банку – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 11:51
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Додати картку будь-якого банку у Приват24 можна за кілька кліків
Можна користуватися різними картками в одному застосунку
Можна користуватися різними картками в одному застосунку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнти ПриватБанку мають змогу користуватися застосунком і картками у ньому не лише цього банку, а і інших фінустанов.

"Сьогодні" розкаже, як у Приват24 додати інші картки.

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Покрокова інструкція

У застосунку клієнти мають можливість користуватися не лише картками ПриватБанку, а і проводити банківські операції між картками інших установ. Для того, щоб додати картку у застосунок, потрібно зробити таке:

  • увійти у Приват24;
  • перейти у "Гаманець";
  • натиснути "Додати", а потім "Картка іншого банку";
  • вказати назву, номер, дату закінчення терміну дії та CVV картки;
  • підтвердити операцію.

Водночас, якщо з картки ПриватБанку на картку іншого банку переказувати гроші, то буде додатково нараховуватись комісія.

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Як отримати 2220 грн від ООН через ПриватБанк

Раніше ми пояснювали, що отримати додаткову фінансову допомогу до вже наявної зможуть внутрішньо переміщені особи з числа найвразливіших груп, загалом – 500 тисяч українців.

"Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам здійснюватиметься за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб", – пояснили у Мінсоцполітики.

Ті, кому призначили допомогу, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

"Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання", – йдеться у повідомленні банку.

Отримати переказ Western Union від ООН за кодом Western Union можна такими способами:

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  • через Приват24 (мобільний і веб);
  • у банкоматах, терміналах самообслуговування;
  • у відділеннях банку;
  • або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Ми також розповідали, якою картою найвигідніше розраховуватись за кордоном, і про те, що ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам.

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