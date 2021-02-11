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Как коронакризис повлиял на украинские банки: 3 главных показателя

11 февраля, 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всех традиционно заработал государственный ПриватБанк

Украинские банки пострадали от последствий пандемии коронавируса меньше, чем ожидалось:

  1. Чистая прибыль за 2020 год упала на 29%, до 41,3 млрд гривен.
  2. Количество убыточных банков не выросло – 65 из 73 остались прибыльными.
  3. Убытки 8 банков составили 6,4 млн гривен.
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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом прибыль банковского сектора осталась концентрированной, отмечают в Нацбанке. 89% всей прибыли сформировали пять крупнейших банков. При этом больше всех заработал государственный ПриватБанк – 25,3 млрд гривен. Это финучреждение сохраняет первенство по прибыли уже много лет подряд.

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"Банки проходят коронакризис уверенно и с существенным запасом прочности. Несмотря на общий спад деловой активности и снижение стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокодоходным", – считают в НБУ.

Напомним, при этом международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

А о том, как банкиры относятся к программе доступной ипотеки под 7%, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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НБУ банки убытки ПриватБанк прибыль коронакризис

Источник: Сегодня

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