Доллар почти достиг 29 грн – что происходит с курсом валют

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 января

Рассказываем, что будет с долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 28 января:

27.01 28.01 Смена 1 доллар США 28,79 грн 28,98 грн +0,19 1 евро 32,48 грн 32,34 грн -0,14

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 27 января, курс доллара вырос на 19 копеек, а евро упал на 18 копеек.

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Что происходит с курсом валют?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, НБУ неоднократно выходил на рынок с валютными интервенциями и реализовал более 60 млн долларов США. Потраченная Нацбанком на поддержание гривны сумма приближается к 1 млрд долларов.

По словам эксперта, импортеры, население и другие участники рынка продолжают активно избавляться от гривны. Это создает избыточный спрос на иностранные валюты и традиционное возмещение НДС экспортерам в конце месяца может лишь ухудшить ситуацию.

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"Пока резервы НБУ позволяют удержать гривну от падения, аналогичного 2015 году. При этом важно отметить, что экономическая ситуация сейчас намного лучше, чем 7 лет назад. Решение проблемы лежит исключительно в политической плоскости", – уверяет эксперт.

По мнению Гойлова, до конца недели доллар укрепится на позиции 28,95 грн, а единая европейская валюта вырастет к отметке 32,65 грн.

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