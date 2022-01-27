Долар майже досяг 29 грн – що відбувається з курсом валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 січня

Розповідаємо, що буде з доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 28 січня:

27.01 28.01 Зміна 1 долар США 28,79 грн 28,98 грн +0,19 1 євро 32,48 грн 32,34 грн -0,14

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 27 січня, курс долара зріс на 19 копійок, а євро впав на 18 копійок.

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Що відбувається із курсом валют?

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, НБУ неодноразово виходив на ринок із валютними інтервенціями та реалізував понад 60 млн. доларів США. Витрачена Нацбанком на підтримку гривні сума наближається до 1 млрд. доларів.

За словами експерта, імпортери, населення та інші учасники ринку продовжують активно позбавлятися гривні. Це створює надмірний попит на іноземні валюти та традиційне відшкодування ПДВ експортерам наприкінці місяця може лише погіршити ситуацію.

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"Поки що резерви НБУ дозволяють утримати гривню від падіння, аналогічного у 2015 році. При цьому важливо зазначити, що економічна ситуація зараз набагато краща, ніж 7 років тому. Вирішення проблеми лежить виключно в політичній площині", – запевняє експерт.

На думку Гойлова, до кінця тижня долар укріпиться на позиції 28,95 грн, а єдина європейська валюта зросте до позначки 32,65 грн.

"Сьогодні" раніше також писали, чи варто зараз купувати валюту і розповідали, що буде з курсом долара та інфляцією у 2022 році.